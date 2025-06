Το Ισραήλ ονόμασε την επιχείρησή του κατά του Ιράν «Rising Lion» (Ανατέλλων Λιοντάρι). Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου φωτογραφήθηκε την Πέμπτη να τοποθετεί ένα χειρόγραφο σημείωμα σε μια ρωγμή του Δυτικού Τείχους, το οποίο έλεγε «ο λαός θα ανατείλει σαν λιοντάρι».

Η έκφραση προέρχεται από το εδάφιο 23:24 του βιβλίου των Αριθμών της Βίβλου: «Ιδού, ο λαός θα σηκωθεί σαν μεγάλο λιοντάρι, και θα υψωθεί σαν νεαρό λιοντάρι- δεν θα ξαπλώσει μέχρις ότου φάει από το θήραμα, και πιει το αίμα των σφαγμένων».

Αυτό το εδάφιο αποτελεί μέρος του πρώτου χρησμού του Βαλαάμ, όπου προφητεύει για τη δύναμη και τη δύναμη του Ισραήλ, παρομοιάζοντάς τους με λιοντάρι που δεν θα ησυχάσει μέχρι να ικανοποιήσει την πείνα του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu placed a note in the Western Wall yesterday with the verse: ‘A people that rises up as a lioness, and as a lion lifts himself up’.

