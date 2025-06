Οι κάτοικοι στο Ισραήλ ξύπνησαν τα ξημερώματα υπό τον ήχο σειρήνων, λαμβάνοντας στο κινητό τους μήνυμα για μια σημαντική απειλή: έπρεπε να μείνουν κοντά σε κάποιο καταφύγιο. Το Ισραήλ είχε ξεκινήσει τους βομβαρδισμούς σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και ο φόβος αντιποίνων ήταν σημαντικός.

Η αίσθηση επιβίωσης έγινε το κυρίαρχο συναίσθημα. Στην Ιερουσαλήμ τα ράφια των σούπερ μάρκετ άρχισαν να αδειάζουν με ταχείς ρυθμούς, με τους Ισραηλινούς να αρχίζουν την αποθήκευση τροφίμων και νερού, μην ξέροντας πόσο θα διαρκέσει η νέα αυτή ένταση. Είχε προηγηθεί το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο οποίο τόνιζε ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί «για όσες μέρες είναι απαραίτητο για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή».

Panic buying in Israel after war warning

⚡️Carrefour reports a 300% surge in shoppers this morning. Israelis are clearing shelves — water, bread, baby food, hygiene products, batteries.

Supermarkets flooded after Netanyahu warned the war with Iran will be long. pic.twitter.com/QVWDdSr1R2

— NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025