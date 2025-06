Σε ισχύ τέθηκε σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδας, η απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τους πολίτες 12 χωρών, έπειτα από διάταγμα που υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση αυτή –που ελήφθη για να «προστατευθούν οι ΗΠΑ από τους ξένους τρομοκράτες και τις άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια», όπως ανέφερε ο Τραμπ στο διάταγμά του – αφορά τους πολίτες του Αφγανιστάν, της Μιανμάρ, του Τσαντ, του Κονγκό- Μπραζαβίλ, της Ισημερινής Γουινέας, της Ερυθραίας, της Αϊτής, του Ιράν, της Λιβύης, της Σομαλίας, του Σουδάν και της Υεμένης.

Η αμερικανική κυβέρνηση, που ακολουθεί μια ιδιαίτερα αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, εξήγησε ότι οι χώρες αυτές περιελήφθησαν στον κατάλογο καθώς δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς τρόπους για να διασφαλίσουν ότι γίνεται σωστός έλεγχος των ταξιδιωτών, ενώ πρόσθεσε ότι οι πολίτες τους έχουν την τάση να παραμένουν στις ΗΠΑ ακόμη και μετά τη λήξη της βίζας τους.

Με το ίδιο διάταγμα επιβλήθηκαν περιορισμοί στην παροχή βίζας για τους πολίτες επτά ακόμη χωρών: του Μπουρούντι, της Κούβας, του Λάος, της Σιέρα Λεόνε, του Τόγκο, του Τουρκμενιστάν και της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ συνέκρινε την απόφασή του αυτή, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, με «τους αποτελεσματικούς περιορισμούς» που είχε επιβάλει στους πολίτες επτά κυρίως μουσουλμανικών κρατών, γνωστή από τους επικριτές της ως «Muslim ban» (η απαγόρευση των μουσουλμάνων), στις αρχές της πρώτης του θητείας στην αμερικανική προεδρία, το 2017.

Τέσσερις χώρες περιλαμβάνονται και στους δύο καταλόγους, αυτόν του 2017 και τον φετινό: το Ιράν, η Λιβύη, το Σουδάν και η Υεμένη.

Η σχετική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

«We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen… That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others.» –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2

— The White House (@WhiteHouse) June 4, 2025