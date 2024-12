Οι μέρες των γιορτών προσφέρονται για εξόδους στα ωραιότερα ξενοδοχεία της Αθήνας τόσο στο κέντρο όσο και στα προάστια. Ξεχωρίσαμε ορισμένα από τα ωραιότερα hotel bars που καθιστούν την ελληνική πρωτεύουσα περιζήτητη στην απόλαυση των κοκτέιλ και της ατμόσφαιρας που συνδυάζει κομψότητα, εκσυγχρονισμό και παράδοση.

Avra, Four Seasons Astir Palace Hotel

Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη

Ίσως το μπαρ που επαναπροσδιόρισε τον όρο «hotel bar» στην Ελλάδα δίνοντάς του ξανά ζωή και λόγο ύπαρξης. Το Avra είναι πανέμορφο, κλασάτο, με αδιανόητη θέα και, αν και αρχικά μοιάζει απλησίαστο, πολύ προσιτό. Ένα μπαρ ζωντανό που δεν στέκεται μόνο στο κοινό του ξενοδοχείου, αλλά έχει μια εξωστρέφεια που αγκαλιάζει όποιον θέλει να δοκιμάσει ποιοτικά κοκτέιλ με εποχικά υλικά και υπέροχα bar snacks και να ακούσει μοναδικές μουσικές. Όλα αυτά με γνώμονα το στυλ και την απλότητα. Bar manager τα τελευταία χρόνια είναι η Manon Kapfer και εκείνη και η ομάδα της, εκτός από τον εποχικό κατάλογο που βγάζουν τέσσερις φορές το χρόνο, έχουν τελειοποιήσει τα κλασικά ποτά. Μια μοναδική εμπειρία fine drinking!

Αθηναϊκή Ταράτσα, Regal Hotel

Μητροπόλεως 60, Σύνταγμα

Η πιο φρέσκια και hot ταράτσα της πόλης βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του Regal Hotel στη Μητροπόλεως και, από την ημέρα που άνοιξε, έχει καταφέρει να κάνει όλη την Αθήνα αλλά και τους τουρίστες να περάσουν από εκεί. Ανεβαίνεις στον έκτο όροφο με το ασανσέρ και με τα πόδια στον έβδομο και το πρώτο που βλέπεις είναι η Ακρόπολη στο πιάτο. Απαράμιλλη θέα η οποία σε κάνει να νομίζεις ότι θα την πιάσεις και μια open kitchen η οποία βγάζει συνεχώς νόστιμα, αυθεντικά και γεμάτα γεύση πιάτα σε ένα μενού από τον σεφ Αλέξανδρο Καρακατσάνη.

Απόλυτος πρωταγωνιστής όμως είναι το μπαρ αφού πίσω από το project αλλά και τα κοκτέιλ βρίσκεται η ταλαντούχα ομάδα του Bar in front of the Bar. Τα ονόματα των κοκτέιλ, όπως Tabouleh, Fattoush και Melekouni, παραπέμπουν σε διεθνή, ανατολίτικα και ελληνικά πιάτα και η γεύση τους είναι γαστρονομική και ευχάριστη.

Ο τρόπος με τον οποίο έχουνκατορθώσει να βάλουν στις μείξεις τους συστατικά της κουζίνας είναι μαεστρικός και αξίζει να τα δοκιμάσετε ένα προς ένα. Αγαπημένα μου είναι το Aperitif, το οποίο έχει μέσα ένα strawberry tepache που δίνει μια έξτρα σπιρτάδα στην κλασική γεύση του Spritz, το Tabouleh, με τη δροσιά και τη μοναδικότητα του άνηθου και του μαϊντανού να αναδύονται σε κάθε γουλιά, και το Greek Yogurt with Figs and Honey, το οποίο είναι ικανό να ξυπνήσει παιδικές αναμνήσεις και ανταποκρίνεται ακριβώς σε ό,τι λέει το όνομά του.

Koumkan, Semiramis

Χαριλάου Τρικούπη 48, Κηφισιά

Είχε κάνει ντόρο προτού ανοίξει ακόμη. Σε κάθε λεπτομέρεια, φέρει τη σφραγίδα της Green Garlic, όπου μαέστρος είναι ο Άρης Βεζενές. Το Koumkan, μέσα στο ξενοδοχείο Semiramis, αντανακλά την αίγλη, το μυστήριο και τη γοητεία των social clubs που σε κάθε μητρόπολη του κόσμου συγκεντρώνουν διαχρονικά τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους.

Είναι κατά βάση μια σύνθεση από δύο χώρους, δύο ατμόσφαιρες, δύο συναισθηματικές καταστάσεις. Από τη μία, το μπαρ στο πράσινο δωμάτιο, πιο dark, πιο σαγηνευτικό, πιο αινιγματικό, με μάρμαρο, μεταλλικές λεπτομέρειες και μυστηριακό φωτισμό. Από την άλλη, το εστιατόριο, πιο λαμπερό, ψηλοτάβανο, με πολυελαίους και καθρέφτες να πρωταγωνιστούν σε ένα καμπυλόγραμμο περιβάλλον, όπου προσεκτικά τοποθετημένα φυτά δημιουργούν ιδιωτικές γωνιές.

Ένα κοσμοπολίτικο μικροσύμπαν με μια αίσθηση old-world elegance. Στα κοκτέιλ του κινείται σε κλασικούς ρυθμούς με άρτια εκτέλεση. Επιβάλλεται να δοκιμάσετε το Parfum de Lychee Martini, το French Old Fashioned με beurre noisette μπέρμπον, αλατισμένη καραμέλα και σιρόπι maple αλλά και το Cinema Negroni, με τα βουτυρωμένα ποπκόρν να ταιριάζουν τέλεια με τα τρία βασικά συστατικά του κοκτέιλ.

Alexander’s Bar, Μεγάλη Βρεταννία

Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Σύνταγμα

Ο ορισμός του «hotel bar» σε όλη την Ελλάδα δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το Alexander’s στο Μεγάλη Βρεταννία. Ένα μέρος που συμπληρώνει 150 χρόνια ζωής και έχει καταφέρει να προκαλεί θαυμασμό σε κάθε γωνιά του. Με αριστοκρατική αύρα που δεν βρίσκεις αλλού στην Ελλάδα, συγκρίνεται με ιστορικά ξενοδοχεία του Λονδίνου και του Παρισιού.

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην πολύτιμη ταπισερί του 18ου αιώνα που αναπαριστά τη νικηφόρα είσοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Γαυγάμηλα και προκαλεί δέος στη θέασή της και μόνο. Ανάμεσα στη λίστα των ποτών και των κοκτέιλ υπάρχουν διαμάντια ανεκτίμητης αξίας, όπως συλλεκτικές φιάλες Macallan τις οποίες δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Στα κοκτέιλ, η αρτιότητα με την οποία δημιουργούν τα classics είναι για σεμινάριο, ενώ παρόμοια φιλοσοφία ακολουθούν και στα δικά τους signatures. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από μερικά χρόνια το Alexander’s βραβεύτηκε από το «Forbes» ως το καλύτερο ξενοδοχειακό μπαρ του κόσμου.

A for Athens Bar, A for Athens

Μιαούλη 2, Μοναστηράκι

Μια λατρεμένη ταράτσα για όλο το χρόνο με μοναδική θέα που δεν αντέχεις να μη φωτογραφίσεις. Εκεί, στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου, δεσπόζει το μπαρ του οποίου τα ηνία κρατά τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία η Αγάπη Πετροπούλου. Μάλιστα, εδώ και ένα χρόνο, τρέχει ένας μοναδικός κατάλογος, εμπνευσμένος από τα συναισθήματα, ο οποίος συνδυάζει την καρδιά και το μυαλό με υπέροχα κοκτέιλ και έργα τέχνης. Θέτει σε εγρήγορση όλες τις αισθήσεις, με αποτέλεσμα, όποιο κοκτέιλ κι αν διαλέξετε, αυτό να μετατραπεί σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Δημιουργίες ιδιαίτερες, με υλικά που δεν είχατε φανταστεί ότι μπορεί να βρίσκονται στο ποτό σας, αλλά σας εντυπωσιάζουν σε κάθε γουλιά.

NYX, Academias Hotel

Ακαδημίας 38 και Ομήρου

Το ατμοσφαιρικό rooftop restaurant-bar έχει εντυπωσιακή θέα 360 μοιρών στην πόλη, υπέροχη Japanese-fusion κουζίνα με σύγχρονη ματιά αλλά και μοναδικά κοκτέιλ. Όπου κι αν καθίσετε, θα απολαύσετε από τη μια μεριά τον Λυκαβηττό και από την άλλη την Ακρόπολη.

Η απόλαυση θα γίνει ακόμα πιο πλούσια όταν θα παραγγείλετε ένα κοκτέιλ από το μενού που έχουν επιμεληθεί οι Liquid Elements Δημήτρης Καραπάνος και Βασίλης Σγουρομάλλης, ενώ bar manager είναι ο Μάρκελλος Παξιμάδης. Πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή είναι το Warrior’s Fusion με βότκα, ράσμπερι, κίμτσι, ponzu, φρέσκο γουασάμπι και ντομάτα. Ένα γαστρονομικό ποτό, στενά συνδεδεμένο με υλικά από την κουζίνα του NYX και ιδανικό για τους λάτρεις των Bloody Mary, σερβίρεται σε highball ποτήρι γαρνιρισμένο με πίκλα μοβ μπρόκολου.

Το Path of Enlightenment με ρούμι, καφέ, ποπκόρν, μπανάνα και καμένο αλατισμένο βούτυρο είναι αλμυρό και γλυκό συγχρόνως, ένα ποτό που σίγουρα ολοκληρώνει ένα όμορφο δείπνο, είτε ως επιδόρπιο από μόνο του είτε με τη συνοδεία γλυκού. Ουσιαστικά, το μενού έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι βασισμένο πάνω στην ιαπωνική κουζίνα, αλλά όχι απόλυτα ταυτισμένο με αυτήν ώστε να υπάρχει περιθώριο δημιουργικότητας σε κάθε κοκτέιλ.

Alelia, One&Only Aesthesis

Λεωφόρος Ποσειδώνος 58, Γλυφάδα

Το κεντρικό μπαρ του One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα διαθέτει ξεχωριστή διακόσμηση με κεντρικό στοιχείο την ελιά – και η μπροστινή πλευρά του καλύπτεται από ξύλο της, ενώ και το όνομά του παραπέμπει σε αυτήν. Bar manager είναι ο Οδυσσέας Σγουρόπουλος, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τον κατάλογο των κοκτέιλ, που περιλαμβάνει ωραίες επιλογές για κάθε γούστο και κάποιες με συστατικά τα βότανα που καλλιεργούνται στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου.

Θα βρείτε δημιουργίες όπως το γεμάτο ιαπωνικά στοιχεία Haru No Niwa με τζιν, σάκουρα, βασιλικό, σίσο και εσπεριδοειδή και το Naked Margarita με τεκίλα, μεσκάλ, εσπεριδοειδή και τον άχαστο συνδυασμό φράουλας-ντομάτας. Ιδιαίτερο είναι και το Black Sails Brew, το οποίο έχει ρούμι, καρύδα, αλατισμένη καραμέλα και λικέρ μαστίχας με καφέ. Το εντυπωσιακό σε γεύση και παρουσίαση Negroni έρχεται στο τραπέζι μέσα σε ένα dripper από το οποίο στάζει στο ποτήρι ενώ αραιώνει ελαφρά για να απλωθεί ακόμα περισσότερο η υπέροχη γεύση του. Σερβίρουν όμως και άλλο ένα Negroni, με Lost Lake Distillery αντί για τζιν, βερμούτ, Campari, δεντρολίβανο, σαφράν και εσπεριδοειδή, το οποίο είναι πιο γαστρονομικό και απευθύνεται περισσότερο στο εστιατόριο Ora.

Το μπαρ Alelia εντυπωσιάζει σε όλες τις εκφάνσεις του και, αν η θάλασσα, τα καλά κοκτέιλ και η ωραία ατμόσφαιρα σας ευφραίνουν, πρέπει να το επισκεφθείτε.