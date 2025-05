Final Four, Αταμάν για Λεσόρ: «Εάν αισθανθούμε πως υπάρχει ρίσκο δεν θα παίξει» «Έχουμε καλούς παίκτες, όλοι είναι σημαντικοί. Η εστίασή μας είναι το Final Four και ο ημιτελικός» επεσήμανε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Final Four του Άμπου Ντάμπι.