Σε αίθουσα συνόδου κορυφής μετατράπηκε την Κυριακή το Βατικανό, που με αφορμή την τελετή έναρξης της ποιμαντορίας του Πάπα Λεόντος ΙΔ’, συγκέντρωσε προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, με πολλές εξ αυτών να σηματοδοτούν και τις εξελίξεις σε τουλάχιστον ένα ενεργό πολεμικό μέτωπο του πλανήτη, αυτού της ρωσοουκρανικής σύρραξης.

Μάλιστα, μία ημέρα πριν το προαναγγελθέν τηλεφώνημα Τραμπ – Πούτιν, στη Ρώμη επικρατούσε διπλωματικός αναβρασμός με συναντήσεις επί συναντήσεων και τουλάχιστον τέσσερις ευρωπαίους ηγέτες – Γερμανίας, Βρετανίας, Γαλλίας και Πολωνίας – να διαμηνύουν ότι σκοπεύουν να επικοινωνήσουν με τον αμερικανό πρόεδρο, πριν από την προγραμματισμένη συνομιλία του με τον ρώσο ομόλογό του, το πρωί της Δευτέρας (10.00 τοπική ώρα, 17.00 ώρα Ελλάδος), την επιτυχή έκβαση της οποίας έσπευσε να προοικονομήσει ο ειδικός απεσταλμένος και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

U.S. special envoy Steve Witkoff predicts that Pres. Trump will have a «successful» phone call with Russian Pres. Putin on Monday.

«They know each other. The president is determined to get something done here … If he can’t do it, then nobody can.» https://t.co/xWvvb7BES9 pic.twitter.com/mAk5vB2OpT

— This Week (@ThisWeekABC) May 18, 2025