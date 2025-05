Χειροποίητο μικρού μήκους κινούμενο σχέδιο επικεντρωμένο στην Β’ φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους Νεότουρκους (1914-1923), η ταινία «Αγάπη» της Τζούλιας Σπυροπούλου, αυτή την περίοδο ταξιδεύει με επιτυχία στο εξωτερικό. Ο τίτλος, εκ πρώτης, αναφέρεται στο όνομα της κεντρικής ηρωίδας στην ταινία. Από εκεί και πέρα, εύκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς που εστιάζει η ταινία.

Λίγο μετά τo 1921, η 13χρονη Αγάπη μαζί με την μητέρα και τον μικρό αδελφό της, θα εκδιωχθούν από τα Κοτύωρα του Πόντου, σε μια πορεία «λευκού θανάτου» στο καταχείμωνο στην ενδοχώρα Τουρκία. Ως γνωστόν, το 1908 μετά την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ήττα της Τουρκίας στον Α’ Βαλκανικό πόλεμο, στην εξουσία ήρθαν οι Νεότουρκοι με στόχο την εξόντωση των χριστιανικών ομάδων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια Τουρκία που θα κατοικούνταν μόνο από Σουνίτες μουσουλμάνους Τούρκους. Η ιστορία της «Αγάπης» λαμβάνει χώρα στο 1921 μετά την ανάβαση του στην εξουσία ο Μούσταφα Κεμάλ, ο οποίος αποφάσισε και επέβαλε τις πορείες «λευκού θανάτου»,εξαναγκάζοντας τους Έλληνες να αφήσουν τις πατρογονικές τους εστίες και να περπατούν στην ενδοχώρα Τουρκία μέσα σε 1-2 μέτρα χιόνι χωρίς νερό ή φαγητό για αρκετές μέρες..

Στις 18 Μαΐου η «Αγάπη» θα κάνει την Παγκόσμια Πρεμιέρα της στο «It’s Greek to me» από την Hellenic Film Society, στο ΜΟΜΙ (Museum of Moving Image) της Νέας Υόρκης, ενώ επίσημη συμμετοχή και υποψήφια για το βραβείο Animation έχει στο 19ο Los Angeles Greek Film Festival, όπου θα παιχτεί στις 27 Μαΐου 2025. Τέλος, μια ακόμη παρουσίασή της μέσα στον Μάιο θα γίνει στις 31 του μηνός στο στο Kinematora Film Festival του Växjö στη Σουηδία όπου συμμετέχει επίσημα και είναι υποψήφια για το βραβείο Animation.

«Όταν ένα έγκλημα δεν τιμωρείται, τότε επαναλαμβάνεται» πιστεύει η Σπυροπούλου. «Γι’αυτό, η διάδοση της ιστορίας και η διατήρηση της μνήμης για όλα όσα υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου πριν από 100 περίπου χρόνια, έχουν ύψιστη σημασία για να μην συμβούν ξανά στο μέλλον. Η δημιουργία αυτής της ταινίας πραγματοποιείται με σκοπό τη διάδοση της αλήθειας του Πόντου και την απόδοση τιμής στα ολοκληρωτικά αθώα θύματα που χάθηκαν τόσο άδικα.»

Γεννημένη στο Μαϊάμι της Φλόριντα των ΗΠΑ, η Τζούλια Σπυροπούλου έχει σπουδάσει στο Florida International University (Bachelor of Arts in Theater) και στο New York Film Academy (ΝΥ). Έχει πρωταγωνιστήσει στις παραστάσεις Παναγία των Παρισίων, Ο Μάγος του Οζ, Το τυφλό σημείο, M.I.S.S.I.S. και στο πρώτο της θεατρικό έργο Free Rider στο Θέατρο Παραμυθίας το 2011. Στην τηλεόραση, έχει παρουσιάσει το Sewer Stories Metropolis για το Ολλανδικό κανάλι VPRO.

Το σκηνοθετικό της έγινε με το «Jean», το πορτρέτο ενός 55χρονου Ρασταφάρι από τη Γαλλία το οποίο διακρίθηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η δεύτερη ταινία ταινία της, «YUBI», απέσπασε το 3ο βραβείο στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ της Ιεράπετρας, και είχε συμμετοχές σε Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αυτή την περίοδο κάνει τηλεοπτική πρεμιέρα η βραβευμένη μεγάλου μήκους ταινία ντοκιμαντέρ της με τίτλο «2 miles from home» με θέμα το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων της Ανατολίας και πιο συγκεκριμένα τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με δισδιάστατο κινούμενο σχέδιο.

Η »Αγάπη» είναι παραγωγή της JS Film Productions, εταιρίας παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, με πυρήνα της την Τζούλια Σπυροπούλου. Η εταιρία ασχολείται όχι μόνο με ντοκιμαντέρ, αλλά και με ταινίες μυθοπλασίας και κινουμένου σχεδίου. Κατασκευασμένες συλλογικά, οι παραγωγές της JS επικεντρώνονται σε κοινωνικά θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, βιογραφίες, και άλλα θέματα της επικαιρότητας.