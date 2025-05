Εκκαθαρίσεις με νόημα από τον Λευκό Οίκο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ διώχνει δύο βασικούς συνεργάτες του.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το CNN, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές, από τη μία ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Μάικ Γουόλτς, και από την άλλη ο αναπληρωτής του, Άλεξ Γουόνγκ, πρόκειται να αποχωρήσουν άμεσα από τις επιτελικές θέσεις που κατείχαν στην αμερικανική κυβέρνηση, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει χάσει την εμπιστοσύνη σε αυτούς.

BREAKING: National Security Adviser Mike Waltz and his deputy, Alex Wong, will be leaving their posts, multiple sources familiar with the situation tell me. @CBSNews

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) May 1, 2025