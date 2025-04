Διεθνείς ηγέτες έσπευσαν να συγχαρούν σήμερα Δευτέρα 29/4 τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ για την εκλογή του.

Υπενθυμίζεται ότι το Φιλελεύθερο Κόμμα του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ κέρδισε τις ομοσπονδιακές εκλογές στον Καναδά.

Η νίκη στις εκλογές επισφράγισε μια δραματική ανατροπή για τους Φιλελεύθερους καθώς πριν από μερικούς μήνες όλα έδειχναν ότι στο τιμόνι της χώρας θα έμπαιναν οι Συντηρητικοί.

Τα δεδομένα όμως άλλαξαν μετά την επιβολή δασμών του Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές της προσάρτησης ώστε να γίνει ο Καναδάς η 51η Πολιτεία.

Ρούτε: Να εργαστούμε από κοινού για μια «πιο ισχυρή, πιο δίκαιη συμμαχία»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τον συνεχάρη εκφράζοντας την ελπίδα να εργαστούν από κοινού για μια «πιο ισχυρή, πιο δίκαιη συμμαχία».

«Ανυπομονώ να εργαστούμε από κοινού για την οικοδόμηση μιας πιο ισχυρής, πιο δίκαιης συμμαχίας, επενδύοντας περισσότερα στην άμυνα και επιταχύνοντας τη βιομηχανική παραγωγή για να έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε ασφαλείς», δήλωσε ο ίδιος με ανάρτηση στο Χ.

Congratulations to Prime Minister @MarkJCarney on the election win. Canada is a valued member of NATO. I look forward to working together to build an even stronger, fairer Alliance – investing more in defence & ramping up industrial production so we have what we need to stay… — Mark Rutte (@SecGenNATO) April 29, 2025

Μακρόν: Ενσαρκώνεις έναν ισχυρό Καναδά έναντι των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας

Τον Κάρνεϊ συνεχάρη και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας ότι ανυπομονεί να εργαστεί μαζί του. «Ενσαρκώνεις έναν ισχυρό Καναδά έναντι των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας. Η Γαλλία χαίρεται να ενισχύσει περαιτέρω τη φιλία που ενώνει τις χώρες μας», δήλωσε ο Μακρόν.

Dear @MarkJCarney, congratulations on your victory. You embody a strong Canada in the face of today’s challenges. France is glad to further strengthen the friendship which unites our two countries. I’m looking forward to working with you — «elbow to elbow!» pic.twitter.com/H7XkhBqpXV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2025

Μόντι: Να ανοίξουμε νέες ευκαιρίες για τους λαούς μας

Από την πλευρά του, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι χαιρέτισε τη νίκη του Κάρνεϊ, δηλώνοντας ότι προσβλέπει σε «ενίσχυση της σύμπραξης αυτής» και στο να ανοίξουν «νέες ευκαιρίες» μεταξύ των δύο χωρών τους.

Μια σοβαρή κρίση επηρέασε τις σχέσεις μεταξύ του Καναδά και της Ινδίας το περασμένο φθινόπωρο, όταν η κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Τζαστίν Τριντό κατηγόρησε το Νέο Δελχί ότι είχε ανάμιξη σε ενέργειες κατά αυτονομιστών σιχ στο έδαφός του. Η Ινδία αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές.

«Συγχαρητήρια Μαρκ Κάρνεϊ για την εκλογή σας ως πρωθυπουργού του Καναδά και για την νίκη του Φιλελεύθερου Κόμματος», έγραψε ο Μόντι σε ανάρτηση στο Χ.

«Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σας για να ενισχύσουμε τη σύμπραξή μας και να ανοίξουμε νέες ευκαιρίες για τους λαούς μας», πρόσθεσε.

«Η Ινδία και ο Καναδάς συνδέονται με κοινές δημοκρατικές αξίες, μια ακλόνητη δέσμευση στο κράτος δικαίου και τις ισχυρές σχέσεις των λαών τους», δήλωσε ο Μόντι.

Ο Καναδάς έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα σιχ εκτός Ινδίας καθώς και μεγάλο αριθμό υποστηρικτών ενός ανεξάρτητου κράτους σιχ.

Congratulations @MarkJCarney on your election as the Prime Minister of Canada and to the Liberal Party on their victory. India and Canada are bound by shared democratic values, a steadfast commitment to the rule of law, and vibrant people-to-people ties. I look forward to working… — Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2025

Το φλερτ Κίνας με Καναδά μετά το θερμό διπλωματικό επεισόδιο

Η Κίνα δήλωσε σήμερα «έτοιμη να αναπτύξει τις σχέσεις» με τον Καναδά, χωρίς να εκφράσει προς το παρόν συγχαρητήρια για τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Δευτέρα, στη χώρα του Φιλελεύθερου Κόμματος του ασκούνται χρέη πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

Οι δεσμοί ανάμεσα στο Πεκίνο και την Οτάβα έχουν οξυνθεί εδώ και χρόνια λόγω των πολλών μεταξύ τους διαφορών εμπορικής και πολιτικής φύσης.

«Η θέση της Κίνας στις σινοκαναδικές σχέσεις είναι σταθερή και σαφής», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, όταν κλήθηκε κατά τη συνήθη ενημέρωση των δημοσιογράφων να αντιδράσει στην εκλογική νίκη του Κάρνεϊ στον Καναδά.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να αναπτύξει τις σινοκαναδικές σχέσεις στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της ισότητας και των αμοιβαίων οφελών», υπογράμμισε.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και την Οτάβα οξύνθηκαν μετά τη σύλληψη το 2018 από τις καναδικές αρχές αξιωματούχου του κινεζικού κολοσσού Huawei και τη φυλάκιση σε αντίποινα από την Κίνα δύο Καναδών πολιτών.

Μολονότι και οι τρεις έχουν έκτοτε αφεθεί ελεύθεροι, οι εντάσεις παραμένουν, καθώς το Πεκίνο προσάπτει ιδίως στην Οτάβα την φερόμενη ως ευθυγράμμισή της με την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα.

Ο Καναδάς υιοθέτησε επίσης πιο αυστηρή θέση απέναντι στην Κίνα, κατηγορώντας την για ανάμιξη στις εσωτερικές του υποθέσεις, κυρίως μέσω άσκησης πιέσεων σε κοινοβουλευτικούς και προσπαθειών άσκησης επιρροής στην εκλογική διαδικασία.

Εξάλλου 4 Καναδοί πολίτες εκτελέστηκαν πρόσφατα στην ασιατική χώρα, είχε δηλώσει τον Μάρτιο η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μελανί Ζολί.

Η Κίνα είχε απαντήσει ότι ενήργησε «βάσει του νόμου» και για την καταπολέμηση «της εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά».

Το Πεκίνο έχει θέσει σε ισχύ από τον Μάρτιο επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε πολλά αγροτικά προϊόντα του Καναδά, μεταξύ των οποίων το έλαιο κράμβης.

Οι δασμοί αυτοί επιβλήθηκαν εν είδει αντιποίνων στον Καναδά μετά την απόφασή του να επιβάλει ισχυρούς τελωνειακούς δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα που παράγονται στην Κίνα.