Ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος έχει πει ότι σκέφτεται να υποβάλει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Τζάστιν Τριντό ως πρωθυπουργός του Καναδά, έχει διατελέσει διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας επί επτά χρόνια και προηγουμένως της Τράπεζας του Καναδά.

Ο Κάρνεϊ τοποθετήθηκε το 2013 από τον τότε υπουργό οικονομικών της Βρετανίας, Τζορτζ Όσμπορν, στην Τράπεζα της Αγγλίας, την εποχή που ήταν γνωστός με το απίθανο παρατσούκλι ο «ροκ σταρ κεντρικός τραπεζίτης».

Παραμένει μια φυσιογνωμία με επιρροή στην παγκόσμια οικονομική σκηνή και η Ρέιτσελ Ριβς χαιρέτισε την υποστήριξή του στο συνέδριο των Εργατικών του 2023, καθώς το κόμμα προσπαθούσε να παρουσιαστεί ως οικονομικά αξιόπιστο. Ο Κάρνεϊ αποκάλεσε τη Ριβς «σοβαρή οικονομολόγο» που «καταλαβαίνει τα οικονομικά της εργασίας, του τόπου και της οικογένειας».

Στην Τράπεζα της Αγγλίας

Ο Κάρνεϊ έφτασε στο Λονδίνο το 2013 αποφασισμένος να φέρει αλλαγές στην παλιομοδίτικη Τράπεζα. Εισήγαγε τα πολυμερή τραπεζογραμμάτια και μια νέα προσέγγιση στην επικοινωνία, γνωστή ως «προοδευτική καθοδήγηση», η οποία είχε σκοπό να δώσει στους επενδυτές μια σαφέστερη ιδέα για την κατεύθυνση των επιτοκίων.

Η πρώτη καινοτομία αποδείχθηκε πιο άμεσα επιτυχημένη από τη δεύτερη. Αφού η Τράπεζα θεωρήθηκε ότι στέλνει ανάμεικτα μηνύματα για τα επιτόκια, ο Κάρνεϊ κατηγορήθηκε ότι ήταν «αναξιόπιστος φίλος» από τον βουλευτή των Εργατικών Πατ ΜακΦάντεν, τότε μέλος της επίλεκτης επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών, τώρα ισχυρός υπουργός.

Ο Κάρνεϊ αναμείχθηκε επίσης στη επίμαχη συζήτηση για το Brexit, προειδοποιώντας επανειλημμένα για τους κινδύνους για την οικονομία της αποχώρησης από την ΕΕ, οδηγώντας σε κατηγορίες ότι είχε πολιτικοποιήσει την ανεξάρτητη Τράπεζα.

Ο Κάρνεϊ αμορτισέρ στους κλυδωνισμούς του Brexit

Στην περίπτωση αυτή, η οικονομία απέφυγε την ύφεση στον απόηχο της απροσδόκητης ψηφοφορίας υπέρ του Brexit τον Ιούνιο του 2016, βοηθούμενη εν μέρει από την απάντηση της Τράπεζας, η οποία περιλάμβανε μείωση επιτοκίων και τόνωση του προγράμματος αγοράς ομολόγων, γνωστό ως ποσοτική χαλάρωση, έγραψε ο Guardian.

Ο Κάρνεϊ ξεκίνησε την τραπεζική του καριέρα με 13 χρόνια στην αμερικανική Goldman Sachs προτού αναλάβει το τιμόνι της κεντρικής τράπεζας του Καναδά το 2007.

Από τότε που έφυγε από την Τράπεζα της Αγγλίας, συνέχισε να γράφει και να εργάζεται σε έναν τομέα που τόνισε ως διοικητής: την ανάγκη οι χρηματοπιστωτικές αγορές να καλύψουν τους κινδύνους της κλιματικής κρίσης. Σε μια πολυσυζητημένη ομιλία του 2015, προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας θέρμανσης διακυβεύονται από την «τραγωδία του ορίζοντα», δηλαδή την αδυναμία των πολιτικών και των αγορών να δουν πέρα ​​από τα επόμενα χρόνια.

Στο βιβλίο του Value(s) του 2021, με υπότιτλο “An Economist’s Guide to Everything that Matters” (Εγχειρίδιο οικονομολόγου για ότι είναι σημαντικό) ο Κάρνεϊ διεύρυνε την ιδέα και επιτέθηκε στον χρηματοοικονομικό καπιταλισμό ευρύτερα, επειδή δεν αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας.

Τώρα, 59 ετών, ο Κάρνεϊ είναι πρόεδρος της καναδικής επενδυτικής εταιρείας Brookfield Asset Management, η οποία έχει υπό διαχείριση 1 τρισ. ​​δολάρια . Από το 2023 είναι επίσης πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Bloomberg.

Ο Κάρνεϊ έχει επανειλημμένα αναφερθεί ως πιθανός διάδοχος του Τριντό, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τη Δευτέρα. Αν όντως κέρδιζε την ηγεσία, θα αντιμετώπιζε μια σκληρή εκλογική μάχη.

Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος έχει τέσσερις κόρες, είπε στους Financial Times ότι «θα εξετάσει αυτή την απόφαση στενά με την οικογένειά μου τις επόμενες ημέρες».

