Στους 11 ανέρχονται, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, οι νεκροί από την εισβολή αυτοκινήτου σε φεστιβάλ στο Βανκούβερ του δυτικού Καναδά. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών, πάντως πάνω από 20, οι οποίοι, όπως είπε η αστυνομία, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε εννέα διαφορετικά νοσοκομεία.

Ο προσωρινός αρχηγός των δυνάμεων ασφαλείας, Στιβ Ράι, ανακοίνωσε την Κυριακή, ότι υπάρχουν μέχρι τώρα 11 επιβεβαιωμένοι θάνατοι από την επίθεση με αυτοκίνητο, ανάμεσά τους άνδρες, γυναίκες και παιδιά, με τον αριθμό τους να αναμένεται ότι θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες κι εβδομάδες. Πρόσθεσε ότι δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, κάποιοι από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ένας 30χρονος, «γνωστός σε αυτές», με ιστορικό θεμάτων ψυχικής υγείας, έπεσε με ένα μαύρο αυτοκίνητο, τύπου Audi SUV, πάνω σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στο φεστιβάλ Λάπου Λάπου – που πήρε το όνομά του από έναν εθνικό ήρωα των Φιλιππίνων.

Η κοινότητα των Φιλιππινέζων είναι η τρίτη μεγαλύτερη πολιτιστική ομάδα στο Βανκούβερ. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, οι περισσότεροι από 174.000 άνθρωποι της κοινότητας αντιπροσωπεύουν το 3,5% του συνολικού πληθυσμού της επαρχίας.

Video of the car used in the driving rampage into a crowd in Vancouver Canada 🇨🇦 that has killed NINE people and inured many. Heartbreaking 💔 pic.twitter.com/Y9UnV28Hth

