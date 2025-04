Ένα… χάος επικρατεί στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Αφού λίγες ώρες πριν τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα (26/4 23:00) είναι άγνωστο εάν αυτός θα πραγματοποιηθεί. ις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το ξέσπασμα του διαιτητή του αγώνα στην συνέντευξη τύπου.

Οι Μαδριλένοι δεν παρουσιάστηκαν στην συνέντευξη τύπου, δεν πραγματοποιήσαν την τελευταία προπόνηση, ακύρωσαν το δείπνο της ομάδας και εξετάζουν να μην κατέβουν στον αυριανό τελικό κυπέλλου με την Μπαρτσελόνα.

Τι έχει συμβεί; Η Ρεάλ διαφωνεί με τον ορισμό του Ρικάρντο ντε Μπούργκος Μπενγκοετσέα. Στο επίσημο κανάλι της ομάδας προβλήθηκε βίντεο στο οποίο αμφισβητείται η ικανότητα του Ισπανού ρέφερι να διευθύνει την αναμέτρηση.

Επιπρόσθετα χρησιμοποιούνται στατιστικά που δείχνουν ότι στα περισσότερα ματς της Μπαρτσελόνα στα οποία ήταν ο συγκεκριμένος διαιτητής οι Καταλανοί έφυγαν νικητές από το γήπεδο.

Real Madrid TV have released a video going after the referee who will oversee the Copa del Rey final against Barcelona (Ricardo De Burgos Bengoetxea)

pic.twitter.com/utqUrXriyN

— Luis Mazariegos (@luism8989) April 24, 2025