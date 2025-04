Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα μετά την αμμοθύελλα που σάρωσε το κεντρικό και νότιο τμήμα του Ιράκ. Αξιωματούχος στην επαρχία Μουθάννα ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 700 περιπτώσεις ασφυξίας.

Οι εικόνες στα social media είναι χαρακτηριστικές καθώς τα πάντα βρίσκονται κάτω από ένα πέπλο ομίχλης. Πεζοί περπατούν με μάσκες και τραυματιοφορείς βρίσκονται στο δρόμο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ive never seen a sandstorm like this before pic.twitter.com/dBGNb7MiML

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, ενώ ακυρώθηκαν και αρκετές πτήσεις καθώς έκλεισαν τα αεροδρόμια στις επαρχίες Νατζάφ και Βασόρα.

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην επαρχία Νατζάφ και τουλάχιστον 322 ασθενείς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, στάλθηκαν σε νοσοκομεία στην επαρχία Ντιουανίγια.

Το Ιράκ καταγράφεται από τον ΟΗΕ ως μία από τις πέντε πιο ευάλωτες χώρες στην κλιματική αλλαγή, καθώς αντιμετωπίζει τακτικές αμμοθύελλες, καύσωνα και λειψυδρία.

Μια σοβαρή αμμοθύελλα το 2022 άφησε πίσω της έναν νεκρό και περισσότερους από 5.000 ανθρώπους που χρειάστηκαν θεραπεία για αναπνευστικά προβλήματα. Το Ιράκ θα βιώνει περισσότερες «ημέρες σκόνης» στο μέλλον, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας.

WATCH 🚨 Massive sandstorm blankets Iraq in apocalyptic orange, dimming the skies and reducing visibility to almost nothing pic.twitter.com/sI7jfm0Krd

