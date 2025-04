Η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι η επιβολή δασμών στους βασικούς εμπορικούς τους εταίρους θα έχουν «σοβαρές συνέπειες» στη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Το Πεκίνο θεωρεί ότι οι αμερικανικοί δασμοί «πηγαίνουν κόντρα σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λι Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αυξάνει στο 125% τους δασμούς κατά των κινεζικών προϊόντων.

Η Κίνα δεν ενδιαφέρεται για καυγά, αλλά δε θα φοβηθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τις απειλές.

«Η αμερικανική εκστρατεία δεν κερδίζει την υποστήριξη του κόσμου και θα καταλήξει σε αποτυχία», πρόσθεσε. «Η Κίνα δε θα παραμείνει αδρανής και δε θα επιτρέψει τη στέρηση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του κινεζικού λαού», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πρόσφατα (…) την επιβολή αδιακρίτως δασμών σε όλους τους εμπορικούς τους εταίρους, περιλαμβανομένης της Κίνας, πράγμα που παραβιάζει τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων και επηρεάζει σοβαρά την σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομικής τάξης, δήλωσε ο Χε Γιονγκτσιάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ηχηρό μήνυμα στέλνει στις ΗΠΑ την ίδια ώρα η Κίνα, με βίντεο του Μάο Τσε Τουνγκ, σημειώνοντας ότι το Πεκίνο δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω όσον αφορά στην πολιτική του απέναντι στους «επιθετικούς δασμούς» Τραμπ.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, παρουσιάζεται απόσπασμα από την ομιλία του Μάο Τσε Τουνγκ σε συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η ομιλία έγινε το 1953, με τον Μάο να αναφέρεται στον Πόλεμο της Κορέας, όταν η Κίνα υποστήριξε στρατιωτικά τη Βόρεια Κορέα, την ώρα που οι ΗΠΑ βρέθηκαν στο πλευρό της Νότιας Κορέας, στην ταραγμένη τριετία γύρω από τον «38ο παράλληλο της Γης», όπως χαρακτηριστικά γράφει η βρετανική εφημερίδα «Guardian».

«Είμαστε Κινέζοι. Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν θα υποχωρήσουμε», αναφέρει η λεζάντα του βίντεο.

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. 🇨🇳 pic.twitter.com/vPgifasYmI

— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) April 10, 2025