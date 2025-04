Δεύτερο παιδί είναι νεκρό εξαιτίας της ιλαράς στις ΗΠΑ, θύμα επιδημίας στο Τέξας (νότια) αυτής της εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας, η διαχείριση της οποίας από τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατραπεί σε αντικείμενο έντονων επικρίσεων.

Το παιδί πέθανε την περασμένη Πέμπτη, σε νοσοκομείο στο Λάμποκ, στο βορειοδυτικό Τέξας, λόγω «πνευμονικής ανεπάρκειας οφειλόμενης στην ιλαρά», γνωστοποίησαν σε ανακοίνωσή τους οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας.

A measles outbreak has killed a second child in the southwestern United States, authorities said, with almost 650 people now infected as the highly contagious disease spreads https://t.co/gp1l01XtaN pic.twitter.com/VRAwjSKby3

