Μία «ξεχασμένη» μεταδοτική και άκρως επικίνδυνη νόσος, ειδικά για τους ανεμβολίαστους ενήλικες που δεν νόσησαν στην παιδική ηλικία, η ιλαρά, επιστρέφει δυναμικά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το 2024 τα κρούσματα ιλαράς στην Ευρώπη έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών. Επίσης, καταγράφηκαν 19 θάνατοι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με μια ανάλυση του ΠΟΥ και της UNICEF που δόθηκε σήμερα, Πέμπτη (13/3) στη δημοσιότητα, ο αριθμός των κρουσμάτων ιλαράς που καταγράφηκαν στην περιοχή της Ευρώπης διπλασιάστηκε το 2024, σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

Παιδιά κάτω των πέντε ετών αναλογούσαν στο 40% και πλέον από τα 127.350 κρούσματα που καταγράφηκαν τον περασμένο χρόνο στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνει 53 χώρες στην Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΠΟΥ.

We’re seeing our highest number of measles cases in 25 years.

127,350 measles cases were reported in the WHO European Region for 2024—nearly double the number reported in 2023.

