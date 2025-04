Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τη βιομηχανική πολιτική για να μετριάσει τον αντίκτυπο των δασμών που μόλις επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ προσθέτοντας ότι εξετάζονται όλες οι επιλογές για την απάντηση της Βρετανίας.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τη βιομηχανική πολιτική για να βοηθήσουμε να προστατευθούν οι βρετανικές επιχειρήσεις από την καταιγίδα», έγραψε ο Starmer σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε αργά το Σάββατο στην Telegraph.

«Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται άβολα για … την ιδέα ότι το κράτος πρέπει να παρέμβει άμεσα», παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός. «Αλλά απλά δεν μπορούμε να προσκολληθούμε σε παλιά συναισθήματα όταν ο κόσμος γυρίζει τόσο γρήγορα», είπε.

Ο Starmer υποσχέθηκε να «εκτοξεύσει» τα σχέδια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ επέβαλαν βασικό δασμό 10 τοις εκατό σε όλες τις εισαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου, διαψεύδοντας τις αρχικές ελπίδες ότι η χώρα θα μπορούσε να εξασφαλίσει εξαίρεση από τη δασμολογική εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

UK Prime Minister Keir Starmer said his government is ready to use industrial policy to mitigate the impact of the tariffs that the Trump administration just imposed, adding that all options are being considered in Britain’s response.https://t.co/WcnvkwM3kE

