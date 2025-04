Σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Παπούα Νέα Γουινέα, γνωστοποίησε μέσα από ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 49 χιλιομέτρων (30,45 μίλια), δήλωσε το EMSC και το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης εξέδωσε σήμα για πιθανό τσουνάμι.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 178 km SE of #Kimbe (Papua New Guinea) || 10 min ago (local time 06:04:39). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Xp1rC4iNLm

— EMSC (@LastQuake) April 4, 2025