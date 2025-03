Νέες απειλές εναντίον της ΕΕ και του Καναδά εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά τους δασμούς που επέβαλε σε όλα τα εισαγόμενα οχήματα οι οποίες προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις ο Αμερικανός πρόεδρος «ξαναχτύπησε».

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media τόνισε πως εάν η ΕΕ και ο Καναδάς συνεργαστούν για να επιβάλουν κυρώσεις σε βάρος των ΗΠΑ τότε θα απαντήσει με νέους δασμούς.

«Αν η ΕΕ συνεργαστεί με τον Καναδά προκειμένου να βλάψουν οικονομικά τις ΗΠΑ, μεγάλης κλίμακας Δασμοί, πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς που προβλέπονται τώρα, θα επιβληθούν και στους δύο με στόχο να προστατευθεί ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ κάθε μία από αυτές τις δύο χώρες» ανέφερε στην ανάρτησή του.

If the European Union works with Canada in order to do economic harm to the USA, large scale Tariffs, far larger than currently planned, will be placed on them both in order to protect the… pic.twitter.com/3x1fYPWoiw

( @realDonaldTrump – Truth Social Post ) ( Donald J. Trump – Mar 27, 2025, 1:50 AM ET )

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται «βαθιά» για την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα που εισάγει η χώρα του, τόνισε μέσω X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Λυπάμαι βαθιά για την αμερικανική απόφαση», σημείωσε η κυρία φον ντερ Λάιεν προσθέτοντας πως οι Βρυξέλλες «θα συνεχίσουν να αναζητούν λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων» με την Ουάσιγκτον.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on EU automotive exports.

Tariffs are taxes – bad for businesses, worse for consumers, in the US and the EU.

The EU will continue to seek negotiated solutions, while safeguarding its economic interests ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2025