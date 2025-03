«Σφάλμα (…) χωρίς σοβαρές συνέπειες» χαρακτήρισε ο αμερικανός πρόεδρος την κοινοποίηση ενός απόρρητου στρατιωτικού σχεδίου σε δημοσιογράφο, σε ένα εντυπωσιακό κενό ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η προσθήκη ενός δημοσιογράφου σε μια εμπιστευτική ομάδα συνομιλιών ήταν «το μοναδικό σφάλμα σε διάστημα δύο μηνών και εντέλει αποδείχθηκε ότι δεν είχε σοβαρές συνέπειες». Συμπλήρωσε μάλιστα, ότι ο Μάικλ Γουόλτς, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, «πήρε ένα μάθημα», με αυτό το λάθος «και είναι ένας καλός άνδρας», επιρρίπτοντας την ευθύνη σε «έναν από τους υπαλλήλους» του συμβούλου του.

Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε την εκτίμηση ότι καμία εμπιστευτική πληροφορία δεν αποκαλύφθηκε κατά την από λάθος κοινοποίηση ενός σχεδίου πληγμάτων εναντίον των Χούθι της Υεμένης σε έναν αμερικανό δημοσιογράφο.

Jeffrey Goldberg is well-known for his sensationalist spin. Here are the facts about his latest story:

1. No “war plans” were discussed.

2. No classified material was sent to the thread.

3. The White House Counsel’s Office has provided guidance on a number of different…

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 25, 2025