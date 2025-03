Φτωχότερος έγινε ο χώρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού αφού την Πέμπτη απεβίωσε ο Eddie Jordan. Σε ηλικία 76 ετών άφησε την τελευταία του πνοή στη Νότια Αφρική όπου και διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Ο Eddie Jordan το τελευταίο διάστημα πάλευε με μία πολύ επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη και τελικά έχασε τη μάχη. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του αναφέρει: «Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Eddie Jordan, πρώην ιδιοκτήτη ομάδας Formula 1, τηλεοπτικού παρουσιαστή και επιχειρηματία. Απεβίωσε εν ειρήνη με τους οικείους του στο πλευρό του στο Κέιπ Τάουν τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Μαρτίου 2025».

Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι τόνισε: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την ξαφνική απώλεια του Eddie Jordan. Με την ανεξάντλητη ενέργειά του ήξερε πάντα πώς να κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν, παραμένοντας πάντα γνήσιος και λαμπρός. Ο Eddie υπήρξε πρωταγωνιστής μιας εποχής της F1 και θα μας λείψει βαθύτατα. Σε αυτή τη στιγμή της θλίψης, οι σκέψεις μου και ολόκληρης της οικογένειας της Formula 1 είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του».

