Οι πολύνεκροι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας δεν ήταν «παρά η αρχή».

Την παραπάνω προειδοποίηση έκανε χθες, Τρίτη (18/3), ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας πως η στρατιωτική πίεση είναι «απαραίτητη» για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.

Οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 400 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Χαμάς, ήταν οι πρώτοι τέτοιου εύρους και σφοδρότητας αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τη 19η Ιανουαρίου.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κάλεσε «φίλες χώρες» να «ασκήσουν πίεση» στις ΗΠΑ προκειμένου να πειστεί το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραήλ πως έβαλε τέλος, μονομερώς, στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Χαμάς «ένιωσε τη δύναμή μας τις τελευταίες 24 ώρες. Και θέλω να σας βεβαιώσω, εσάς κι εκείνους: αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή», είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Hamas is responsible for this war. pic.twitter.com/JRabT6KAv4

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 18, 2025