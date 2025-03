Στους 404 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα, μετά τον βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού, που τίναξε στον αέρα την εκεχειρία στην περιοχή.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε στο Telegram τους 404 νεκρούς, ενώ στο κανάλι του στο WhatsApp έδωσε τον ελαφρώς υψηλότερο αριθμό των 413. Πάνω από 660 Παλαιστίνιοι πήγαν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία, ενώ πολλά από τα θύματα των αεροπορικών επιδρομών πιστεύεται ότι είναι θαμμένα κάτω από τα χαλάσματα.

«Αυτό που ακούσαμε από συναδέλφους της Παλαιστινιακής Ημισελήνου σήμερα το πρωί είναι ότι πολλές ιατρικές εγκαταστάσεις είναι γεμάτες σε όλη τη Γάζα», δήλωσε ο Τομάζο Ντέλα Λόνγκα, εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Εν μέσω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της βοήθειας που έχει επιβάλει το Ισραήλ, οι υγειονομικές εγκαταστάσεις αναφέρουν ελλείψεις σε βασικά ιατρικά είδη, όπως παυσίπονα.

Τουλάχιστον τέσσερις κυβερνητικοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της κυβέρνησής της Χαμάς στη Γάζα, Issam al-Dalis.

Στον κατάλογο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς στους νεκρούς περιλαμβάνονται ο υφυπουργός Εσωτερικών Mahmoud Abu Wafah, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ahmed al-Hatta και ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Bahjat Abu Sultan.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε σήμερα Τρίτη 18/3 τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας να απομακρυνθούν από παραμεθόριες ζώνες, μετά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς.

Σε ανάρτησή του στο X, ο εκπρόσωπος των IDF στην αραβική γλώσσα, συνταγματάρχης Avichay Adraee, δημοσιεύει έναν χάρτη με τις «επικίνδυνες ζώνες μάχης» από τις οποίες οι κάτοικοι της Γάζας θα πρέπει να φύγουν. Ο χάρτης περιλαμβάνει τις πόλεις Μπέιτ Χανούν, Χουζάα και τα προάστια Αμπάσαν της Χαν Γιούνις.

«Για τη δική σας ασφάλεια πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως σε καταφύγια στη δυτική πόλη της Γάζας και στο Χαν Γιουνίς», αναφέρει η ανάρτηση. Ο Adraee προειδοποιεί ότι η παραμονή στις περιοχές που σημειώνονται στο χάρτη με κόκκινο χρώμα, «θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας και τη ζωή των μελών της οικογένειάς σας».

The IDF issues evacuation warnings to Palestinians residing on the edges of the Gaza Strip, as the military overnight launched a surprise aerial bombing campaign against Hamas.

In a post on X, the IDF’s Arabic-language spokesman, Col. Avichay Adraee, publishes a map of… pic.twitter.com/xtVw9vbsNb

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 18, 2025