Στον «αέρα» βρίσκεται η εκεχειρία στη Γάζα καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους της Χαμάς.

Τουλάχιστον 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πολλά παιδιά και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών του παλαιστινιακού θύλακα υπό πολιορκία.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, διαμηνύοντας πως θα συνεχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο στελέχη της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς και υποδομές της οργάνωσης για όσο χρειαστεί, έκαναν σαφές πως επίκεινται και χερσαίες επιχειρήσεις.

Κάτοικοι ανέφεραν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι τα ξημερώματα της Τρίτης ακούστηκε σειρά εκρήξεων σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για μεγαλύτερα πλήγματα από την έναρξη της εκεχειρίας της 19ης Ιανουαρίου.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε, μετά τις επιθέσεις, ότι το Ισραήλ τερματίζει μονομερώς τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

#BREAKING Israel’s military says it is carrying out «extensive strikes» on the Gaza Strip, as ceasefire negotiations have stalled pic.twitter.com/nRe9k36abM

— AFP News Agency (@AFP) March 18, 2025