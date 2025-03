Τον Εμανουέλ Μακρόν χλευάζει ο πρώην Πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μετά το διάγγελμα του Γάλλου Προέδρου όπου είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει τη ρωσική απειλή. Μάλιστα στην ανάρτησή του στο X, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ αποκάλεσε κοροϊδευτικά τον Γάλλο Πρόεδρο, «Μικρόν».

«Η Ρωσία έχει γίνει, καθώς μιλάω σε εσάς, και θα παραμείνει τα χρόνια που ακολουθούν, μία απειλή για τη Γαλλία και την Ευρώπη, είπε ο Μακρόν. Ο Μικρόν, ωστόσο, δεν αποτελεί ο ίδιος μεγάλη απειλή. Θα εξαφανιστεί για πάντα το αργότερο μέχρι τις 14 Μαΐου του 2027. Και δεν θα λείψει σε κανέναν», έγραψε ο πρώην Πρόεδρος της Ρωσίας.

Russia has become, as I speak to you and for years to come, a threat to France and Europe, says Macron. Micron himself poses no big threat though. He’ll disappear forever no later than May 14, 2027. And he won’t be missed.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 5, 2025