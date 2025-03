Ένα αναπάντεχο όφελος της γονεϊκότητας προέκυψε από μια νέα μελέτη ερευνητών στις ΗΠΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences». Ποιο είναι αυτό; Η προστασία ενάντια στη γήρανση του εγκεφάλου.

«Νεανικά» μοτίβα συνδεσιμότητας

Συγκεκριμένα η μελέτη που περιέλαβε σχεδόν 37.000 ενηλίκους και η οποία διεξήχθη από ερευνητές του Rutgers Health και του Πανεπιστημίου Γέιλ έδειξε ότι οι γονείς εμφανίζουν μοτίβα συνδεσιμότητας του εγκεφάλου τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις τυπικές αλλαγές που θα αναμενόταν να παρουσιάζει ο εγκέφαλος με την πάροδο του χρόνου. Μάλιστα η θετική επίδραση φάνηκε να αυξάνεται για κάθε επιπλέον παιδί που αποκτούσε κάποιος.

Οφέλη και για τους δύο γονείς

Τα ευρήματα ίσχυαν τόσο για τις μητέρες όσο και για του πατεράδες, γεγονός που μαρτυρεί ότι τα… εγκεφαλικά οφέλη συνδέονται με την εμπειρία της γονεϊκότητας και όχι με βιολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά στις γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη.

«Οι περιοχές που εμφανίζουν πτώση στη λειτουργική συνδεσιμότητα καθώς οι άνθρωποι γερνούν είναι αυτές ακριβώς οι περιοχές που συνδέονται με αυξημένη συνδεσιμότητα στα άτομα που έχουν παιδιά» ανέφερε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης Αβραάμ Χολμς, αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή Robert Wood Johnson και μέλος του Ινστιτούτου Rutgers για την Υγεία του Εγκεφάλου καθώς και του Κέντρου για την Προηγμένη Απεικονιστική Ερευνα του Ανθρώπινου Εγκεφάλου.

Η μελέτη

Στο πλαίσιο της μελέτης αναλύθηκαν απεικονίσεις του εγκεφάλου καθώς και το οικογενειακό ιστορικό συμμετεχόντων στη Βιοτράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Biobank), μια βάση βιοϊατρικών δεδομένων

πολύ μεγάλης κλίμακας. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου και ιδίως περιοχών που εμπλέκονται στην κίνηση, στην αισθητηριακή ικανότητα και στην κοινωνική σύνδεση.

Κίνηση και αισθητηριακή ικανότητα

Όπως είδαν, οι γονείς που είχαν περισσότερα παιδιά έτειναν να εμφανίζουν μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε εγκεφαλικά δίκτυα -«κλειδιά», κυρίως σε αυτά που εμπλέκονται στην κίνηση και στην αισθητηριακή ικανότητα. Αυτά ακριβώς τα δίκτυα παρουσιάζουν μειωμένη συνδεσιμότητα με την πάροδο του χρόνου.

Πιο πολλά παιδιά, πιο μεγάλα οφέλη

«Παρατηρήσαμε ένα εκτεταμένο μοτίβο λειτουργικών αλλαγών – όσο περισσότερα παιδιά είχε κάποιος τόσο περισσότερο αυξανόταν η λειτουργική συνδεσιμότητα στα σωματο-αισθητηριακά και κινητικά δίκτυα» ανέφερε ο δρ Χολμς και προσέθεσε ότι η επίδραση αυτή ήταν σωρευτική. «Οσο περισσότερα παιδιά είχε κάποιος τόσο μεγαλύτερες ήταν οι διαφορές που εμφανίζονταν στον εγκέφαλο».

Φυσική δραστηριότητα, κοινωνική αλληλεπίδραση, νοητική εγρήγορση

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με αναφορές σχετικά με το ότι η απόκτηση παιδιών προκαλεί κατά κύριο λόγο στρες και πίεση. Ουσιαστικώς, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η γονεϊκότητα προσφέρει ενός είδους περιβαλλοντικό εμπλουτισμό που μπορεί να ωφελήσει τον εγκέφαλο μέσω της αύξησης της φυσικής δραστηριότητας, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης αλλά και της γνωστικής και νοητικής εγρήγορσης.

Μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα

Οι γονείς που συμμετείχαν στη μελέτη εμφάνιζαν επίσης υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής αλληλεπίδρασης καθώς, λόγω των παιδιών, διέθεταν μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα.

Αξιοποίηση και σε άλλες σχέσεις

Πάντως σύμφωνα με τους ερευνητές, τα νέα αποτελέσματα μπορούν να έχουν εφαρμογή και σε άλλες σχέσεις πέραν της σχέσης γονέα-παιδιού. «Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις ίδιες διαδικασίες που είδαμε να

λαμβάνουν χώρα στους ανθρώπους που έχουν παιδιά και σε άλλους ανθρώπους που πιθανώς αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουν ένα κοινωνικό δίκτυο όπως αυτό που έχουν οι γονείς χάρη ακριβώς στο ότι είναι γονείς» κατέληξε ο καθηγητής Χολμς.