Ιστορική ήταν η προσέλευση του κόσμου στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε 300 ακόμη πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, την Παρασκευή 28 Φλεβάρη, δύο χρόνια μετά την σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Ένα απέραντο «ποτάμι» διεκδίκησης από πολίτες όλων των ηλικιών κατέκλυσε το Σύνταγμα αλλά και τους δρόμους εκατοντάδων πόλεων της χώρας, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα και τις οικογένειες τους.

Ωστόσο, τις μεγαλειώδες πορείες αμαύρωσαν τα επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ κουκουλοφόρων και δυνάμεων της αστυνομίας.

Στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το πρωί δίνοντας ηχηρό «παρών» και φωνάζοντας «δεν έχω οξυγόνο».



Μαζική ήταν η συμμετοχή και στη Θεσσαλονίκη με την πλατεία Αριστοτέλους να είναι ασφυκτικά γεμάτη, από την παραλιακή μέχρι την πλατεία αρχαίας αγοράς, όπως και η Εγνατία οδός από την Καμάρα μέχρι την οδό Αντιγονιδών.



Eξαιρετικά φορτισμένο ήταν το κλίμα και στο σημείο «μηδέν». Συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν στο σημείο της τραγωδίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Κοιλάδα των Τεμπών, όπου τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων.

Από διαδηλωτές πλημμύρισε η κεντρική πλατεία της Λάρισας αλλά και των Ιωαννίνων.

Πλήθος κόσμους συγκεντρώθηκε στην παραλία του Βόλου και στην οδό Ιάσονος στο ύψος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στη Μυτιλήνη βούλιαξε η προκυμαία. Πολίτες από κάθε σημείο της Λέσβου, από τα χωριά της Γέρας, του Πλωμαρίου, της Καλλονής κι από τα πιο απομακρυσμένα μέρη στο Σίγρι και την Ερεσό, έφτασαν από νωρίς στο λιμάνι της πόλης και όλοι μιλούν για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε ποτέ.

Οι δρόμοι γύρω από την κεντρική πλατεία του Καρπενησίου πλημμύρισαν με κόσμο, ενώ ξεχώρισε το πανό με το σύνθημα «δεν έχω οξυγόνο», τοποθετημένο στο βουνό Χελιδόνα.

Δικαιοσύνη ζήτησαν οι κάτοικοι και στην Ναύπακτο. Πολίτες κάθε ηλικίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των οικογενειών των θυμάτων και βγήκαν μαζικά στους δρόμους.

Ανάλογες συγκεντρώσεις, με την παρουσία αρκετού κόσμου, σημειώθηκαν στα Δωδεκάνησα, με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα στη Ρόδο.

Στους δρόμους της Κρήτης βρέθηκαν χιλιάδες πολίτες για να διαδηλώσουν και να ζητήσουν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους νεκρούς των Τεμπών.

Πρόκειται ίσως για το μαζικότερο συλλαλητήριο που έχει γίνει στα Χανιά εδώ και δεκαετίες.

Ανάλογη εικόνα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι συγκεντρωμένοι πέριξ της πλατείας Ελευθερίας, στους γύρω δρόμους και τον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης, ζητoύσαν δικαιοσύνη, επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους αυτές αναλογούν.

Μηχανοκίνητη πορεία έκαναν οι αγρότες στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών το πρωί στην Κοζάνη. Οι αγρότες, με 57 τρακτέρ, ξεκίνησαν από την Κοίλα και ένωσαν τις φωνές τους με τους πολίτες στο συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης. Κεντρικό σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο».

Διαδηλώσεις στη μνήμη των 57 θυμάτων πραγματοποιήθηκαν σε 124 πόλεις της Ευρώπης καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Αυστραλία. Άνθρωποι σε όλον τον κόσμο ένωσαν τις φωνές τους με αίτημα την απονομή της δικαιοσύνης.

The first demonstration for Tempe took place in Melbourne at 12:00 noon (Australian time), 03:00 midnight Greek time, with the diaspora passionately shouting for justice!» #28_Φλεβαρη #Δεν_Εχω_Οξυγονο #Greece #greekprotesters #Τεμπη #Melbournehttps://t.co/Ek4EcIv2Nz

— Sana M (@sana_mukh97) February 28, 2025