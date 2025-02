Η Διεθνής Κοινότητα πενθεί τα θύματα στα Τέμπη μαζί με την Ελλάδα. Διαδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται για τα 57 θύματα στα Τέμπη σε 124 πόλεις της Ευρώπης όπως επίσης και σε ΗΠΑ και Αυστραλία ενώ πολλά είναι τα δημοσιεύματα του Διεθνή Τύπου για τα δύο χρόνια από τη θλιβερή επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν στις απεργίες και διαδηλώσεις καθώς η Ελλάδα πενθεί τη δεύτερη επέτειο του θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι επιπτώσεις του οποίου έχουν θέσει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη γραμμή του πυρός», αναφέρει ο Guardian.

Στο Λονδίνο η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδας (18:00 τοπική) έξω από την ελληνική Πρεσβεία.

Σήμερα, 18.00 UK time, στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο .

Today at 18.00 at the Greek Embassy in London we are protesting against the cover up of the Tempi crime which led to the death of 57 people. #Δεν_Εχω_Οξυγονο #Τεμπη_συγκαλυψη#απεργια_28Φλεβαρη #I_have_no_oxygen pic.twitter.com/38i6WCR6Lt — Lina Greek (@Linagreek) February 28, 2025

Guardian: «Διαδηλώσεις ευρείας κλίμακας»

«Οι εμπειρογνώμονες αποδίδουν την καταστροφή σε παραλείψεις και μεγάλες συστημικές αστοχίες αναφέρει η βρετανική εφημερίδα και συμπληρώνει πως οι διοργανωτές ορκίστηκαν ότι οι διαδηλώσεις της Παρασκευής και οι απεργίες που οργάνωσαν τα συνδικάτα, θα είναι τέτοιας κλίμακας που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και χρόνια», μεταδίδει ο Guardian και χαρακτηρίζει την τραγωδία των Τεμπών ως το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας.

RND: «Η οργή του κόσμου μεγαλώνει»

«Μέσω της απεργίας οι άνθρωποι στην Ελλάδα ζητούν δικαιοσύνη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πριν από δύο χρόνια» αναφέρει το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND).

«Η οργή της κοινής γνώμης για την καθυστέρηση στη διερεύνηση της τραγωδίας μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα μαζικές διαδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχουν πολλές κοινωνικές ομάδες, από φοιτητές μέχρι αγρότες».

Stern: «Η αμαξοστοιχία μετέφερε «παράνομο φορτίο»»

«Επισήμως το ατύχημα αποδόθηκε στο ανθρώπινο λάθος, όπως και σε σημαντικές δομικές ελλείψεις των ελληνικών σιδηροδρόμων», επισημαίνει από την πλευρά του το γερμανικό Stern. «Σύμφωνα όμως με έκθεση ειδικών που δημοσιεύτηκε χθες, η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε και κάποιο «παράνομο» φορτίο – σε αυτό υπήρχαν και εκρηκτικές χημικές ουσίες, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιά με τη σύγκρουση των τρένων».

Deutsche Welle: «Οι Έλληνες πολίτες ζητούν απαντήσεις»

«Οι έλληνες πολίτες ζητούν απαντήσεις» γράφει η Deutsche Welle η οποία χαρακτηρίζει την τραγωδία των Τεμπών «συλλογικό τραύμα» και παρουσιάζει εκτενές ρεπορτάζ με μαρτυρίες επιζώντων του δυστυχήματος αλλά και συγγενών θυμάτων που άφησαν εκεί την τελευταία τους πνοή.

Μαζικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται σήμερα και στο Βερολίνο έξω από την ελληνική Πρεσβεία με τους ομογενείς να καλούν τον κόσμο να δώσει δυναμικό παρών.

anyone who’d like to go to the #Tempi protest tomorrow at the greek embassy here in Berlin? pic.twitter.com/0RRJkvyn0m — ☽Ελένη☾✨⚭ 🍉 TEMPI (@xeleni_cherie) February 27, 2025

Politico: »Ο θυμός βράζει»

«Η Ελλάδα κατακλύζεται από μαζικές απεργίες καθώς η καχυποψία και ο θυμός βράζουν» αναφέρει το politico.

Ακόμη περισσότερα δε είναι τα διεθνή μέσα που αναφέρονται στη δημοσιοποίηση του χθεσινού πορίσματος για τα Τέμπη και όσα αυτό ανέδειξε.

«Η σιδηροδρομική τραγωδία της Ελλάδας οφείλεται στα κενά ασφαλείας χρόνων, όπως διαπιστώνει έρευνα», αναφέρει μεταξύ πολλών άλλων και το Al Jazzera.

Διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο

Σε Βρυξέλλες, Ρώμη, Λονδίνο, Παρίσι, Μασσαλία, Τουλούζη, Στρασβούργο, Λιόν, Νίκαια, Βερολίνο, Νέα Υόρκη καλούν σε συγκεντρώσεις πένθους οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα.

Συγκέντρωση στη Μελβούρνη

Χθες στην Αυστραλία εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά στο ελληνικό προξενείο