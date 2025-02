Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντησή τους δέχτηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για τα σενάρια που υπάρχουν για κλείσιμο της βάσης των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη.

Αρχικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνθηκε προς τον Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος με τη σειρά του ρώτησε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ο οποίος το διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άκουσε αρχικά την απάντηση, ζήτησε να την επαναλάβει και στη συνέχεια έσπευσε να τονίσει απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους ότι δεν ισχύει.

🚨Trump was initially unaware of the Greek media report about the closure of the U.S. military base in Alexandroupoli. After being informed by Defense Secretary Pete Hegseth, he responded, «It’s not a correct story.» pic.twitter.com/FBey9HsOEw

