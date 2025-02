Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 15th Annual Capital Link Greek Shipping Forum, στην Αθήνα την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, 2025. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και το Nasdaq και την DNV.

Συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1,000 άτομα, και φέτος παρευρέθηκε στην εκδήλωση εκδήλωση η θεσμική ηγεσία της παγκόσμιας ναυτιλίας και συγκεκριμένα, Εκπρόσωπος του IMO, επικεφαλής των τεσσάρων ναυτιλιακών διεθνών οργανώσεων: BIMCO, INTERCARGO, INTERTANKO, & International Chamber of Shipping, ανώτερη εκπρόσωπος από την Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων Νηογνωμόνων, υψηλόβαθμα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κορυφαίοι επενδυτές από την παγκόσμια αγορά.

Στo επίσημο μεσημεριανό γεύμα του συνεδρίου απονεμήθηκε το «2025 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στον κ. Θανάση Μαρτίνο, Managing Director – Eastern Mediterranean Maritime Limited, για την εξαιρετική του συμβολή στην Ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.

Τα videos των παρουσιάσεων και των πάνελ συζητήσεων θα είναι διαθέσιμα σύντομα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

ΚΥΡΙΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

κ. Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας

κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Dorota Lost-Sieminska, Director – Legal Affairs and External Relations Division – International Maritime Organization (IMO)

κα. Φωτεινή Ιωαννίδου, Διευθύντρια – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών

κα. Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Πρόεδρος, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Οι επικεφαλής των τεσσάρων Ναυτιλιακών Διεθνών Οργανώσεων

κ. Nikolaus Schües, President & Chairperson of the Board – BIMCO; CEO – Reederei F. Laeisz

κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President & CEO – Ariston Navigation Corp.

κ. Guy Platten, Secretary General – International Chamber of Shipping (ICS)

Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018)

Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι παγκόσμιων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών

κ. Philipp Wünschmann, Head of Shipping – Berenberg

κ. Chris Conway, Managing Director, Global Head of Transportation – Export Agency Finance – Citi

κ. Christos Tsakonas, Global Head of Shipping – DNB

κ. Evan Cohen, Managing Director & Group Head of Maritime Finance – First Citizens Bank