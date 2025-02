Στην πλατεία Κανάρη, στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του πρώτου ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops για το 2025, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου.

Περισσότεροι από 2.600 επισκέπτες παρακολούθησαν τα παιχνίδια του τουρνουά, ενώ 108 φίλοι του μπάσκετ δημιούργησαν 27 ομάδες και έπαιξαν 36 3×3 παιχνίδια, με περισσότερους από 1.100 θεατές όλων των ηλικιών να συμμετέχουν στις παράλληλες δράσεις.

Η ενέργεια του 3×3 μαζί με την μουσική και τις παράλληλες δράσεις προσέφεραν στους συμμετέχοντες αξέχαστες στιγμές καθώς η πλατεία Κανάρη, στο κέντρο του Πειραιά, μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή, ενώνοντας τους φίλους του μπάσκετ 3×3.

3×3, μουσική, μπασκετικά challenges, παιχνίδια και αναμνηστικά δώρα για όλους και όλες

Η αγωνιστική δράση ήταν σίγουρα το highlight της διοργάνωσης! Τα περισσότερα ματς, στις τελικές φάσεις των κατηγοριών, κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, κεντρίζοντας τα βλέμματα μικρών και μεγάλων. Στην κατηγορία 10-13 η ομάδα Dream Team 2012 κέρδισε στη δεύτερη παράταση τους GGN Bros με σκορ 15-13. Στην κατηγορία 14-17 οι Orlando Tragic επιβλήθηκαν του Τυφώνα, με σκορ 12-6, ενώ στην κατηγορία 18+ οι Piraeus Bulls, που απαρτίζονταν από αθλητές με καταγωγή από νησιά του Αιγαίου, υπερασπίστηκαν το όνομα της τωρινής τους περιοχής, κόντρα σε μια τρομερή ανατροπή που έκαναν οι Old Youngsters και, τελικά, κέρδισαν το κύπελλο. Νικητές και φιναλίστ όλων των ηλικιακών κατηγοριών κέρδισαν μετάλλια και αναμνηστικά δώρα από τη ΔΕΗ και το Eurohoops.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στον Πειραιά προσέφερε μια ολοκληρωμένη μπασκετική εμπειρία για φιλάθλους και επισκέπτες όλων των ηλικιών. Ο freestyler DudeK εντυπωσίασε το κοινό με το εκπληκτικό Street Basketball Show, ξεσηκώνοντας το κοινό με τα θεαματικά του κόλπα. . Οι μπασκέτες για ελεύθερο παιχνίδι και τα Basketball Arcade Games έδωσαν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους στα σουτ, ενώ οι πιο όμορφες στιγμές απαθανατίστηκαν στο 360° Photo Booth. Στο φουσκωτό γήπεδο οι μικρότεροι φίλοι του αθλήματος έκαναν αέρινa καρφώματα, ενώ στο Face Painting corner είδαν τις μπάλες μπάσκετ να παίρνουν μορφή στα πρόσωπά τους. Ο KISS FM κράτησε αμείωτο τον ρυθμό της ημέρας με τις μουσικές του επιλογές.

Το ΔΕΗ 3×3 PΟWER TO THE HOOD by Eurohoops αναδεικνύει τους καθημερινούς «πρωταγωνιστές» στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η ΔΕΗ και η Eurohoops ενώνουν τις δυνάμεις τους με το τουρνουά μπάσκετ 3×3 που στόχο έχει να συμβάλει στην περαιτέρω διάδοση του 3×3, του δημοφιλούς, γρήγορου και δυναμικού αθλήματος που από τις γειτονιές του κόσμου βρέθηκε στους Ολυμπιακούς Aγώνες.

Επόμενος “σταθμός” του ΔΕΗ 3X3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, είναι η πλατεία της Νέας Σμύρνης, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου.