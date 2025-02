Αυξάνεται επικίνδυνα η λίστα με τα μέρη ανά τον κόσμο που θέλει να καταλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, μετά τη Γροιλανδία, τον Καναδά και τη Διώρυγα του Παναμά, ο αμερικανός πρόεδρος πρότεινε, επικαλούμενος «ανθρωπιστική επιταγή», οι ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο και της πολύπαθης Γάζας και όλοι οι Παλαιστίνιοι που ζουν εκεί – περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι – να φύγουν.

Περιγράφοντας μια μόνιμη μετεγκατάσταση τους σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες χωρών, όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, που λαμβάνουν σημαντικά ποσά αμερικανικής βοήθειας, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα ανοίξουν τις καρδιές τους και θα μας δώσουν το είδος της γης που χρειαζόμαστε για να το κάνουμε αυτό και οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν σε αρμονία και ειρήνη».

«Οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας» και «θα κάνουμε καλή δουλειά εκεί. Θα μας ανήκει και θα αναλάβουμε την ευθύνη για την εξουδετέρωση όλων των επικίνδυνων βομβών που δεν έχουν εκραγεί και όλων των όπλων», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα «ξεφορτωθούν» τα «κατεστραμμένα κτίρια» και θα προχωρήσουν σε εργασίες, ώστε να αναπτυχθεί οικονομικά η περιοχή, επαναλαμβάνοντας την πρόταση οι Παλαιστίνιοι που ζουν στον θύλακο να φύγουν.

Ωστόσο, κανένα κράτος δε θέλει να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων, ούτε είναι ξεκάθαρο ότι οι κάτοικοι της Γάζας θα εγκατέλειπαν πρόθυμα το έδαφος που υπερασπίζονται για χρόνια. Εξάλλου κι η Χαμάς απέρριψε αμέσως την πρόταση, ενώ τεράστια ήταν και η παγκόσμια αντίδραση.

Στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησαν, μετά τη συνάντηση με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπονόησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους «να βρουν το σωστό κομμάτι γης» και «να τους χτίσουν μερικά πολύ ωραία μέρη», εκτιμώντας ότι «οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να επιστρέψουν στη Γάζα. Η Γάζα δεν είναι ένα μέρος για να ζουν άνθρωποι».

Αναφερόμενος στο καθεστώς της κατάληψης της χειμαζόμενης Λωρίδας, ο πλανητάρχης σημείωσε ότι θα είναι μια «μακροπρόθεσμη ιδιοκτησιακή κατάσταση» για τις ΗΠΑ. Δεν απάντησε ωστόσο σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το ποια νομική εξουσία θα του επέτρεπε να αναλάβει με τέτοια ευκολία ένα κυρίαρχο έδαφος. Είπε απλά ότι «θα το κατέχουμε».

Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω τα σχέδια του για την ισοπεδωμένη ακτογραμμή της Μεσογείου, Τραμπ είπε πως θέλει να μεταμορφώσει τη Λωρίδα της Γάζας στην «Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής»: «Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι που μπορεί να είναι φαινόμενο», επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως έχει σκοπό να επιβλέψει την ανοικοδόμηση της περιοχής ώστε να γίνει «η Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής».

Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα επισκεφθεί τον ρημαγμένο θύλακα: «Λατρεύω το Ισραήλ και θα πάω εκεί κάτω και θα πάω στη Γάζα και στη Σαουδική Αραβία και σε πολλά άλλα μέρη παντού στη Μέση Ανατολή». Δε διευκρίνισε πάντως πότε σκοπεύει να κάνει την περιοδεία.

Είπε ακόμη ότι άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα ζουν στη Λωρίδα της Γάζας αφού την «αναπτύξει» η κυβέρνησή του.

Ερωτηθείς εάν θα έστελνε αμερικανικά στρατεύματα στη Γάζα, ο Τραμπ είπε: «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. . . θα αναλάβουμε αυτό το μέρος, θα το αναπτύξουμε, θα δημιουργήσουμε χιλιάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρη η Μέση Ανατολή μπορεί να είναι πολύ περήφανη».

«The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too.» –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn

— President Donald J. Trump (@POTUS) February 5, 2025