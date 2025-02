Το 2027 η Ford επιστρέφει στο Le Mans της Γαλλίας, στον αρχαιότερο αγώνα αντοχής σπορ αυτοκινήτων στον κόσμο , μετά από σχεδόν 60 χρόνια.

Είναι φανερό ότι θέλει να ξαναδιεκδικήσει τις δάφνες των ετών 1966 έως 1969, όταν είχε αποσπάσει τέσσερις διαδοχικές νίκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και το Hollywood έχει ασχοληθεί με το θέμα.

They’ve got history.

In 2027 the iconic Ford and Ferrari rivalry will return to the track. This time, in the Hypercar class of the FIA World Endurance Championship.

Who will triumph in the race to be the fastest?#WEC #Ford #Ferrari @24hoursoflemans pic.twitter.com/eTYHqdPwQe

— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) January 31, 2025