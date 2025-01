Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε εστιατόριο κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, Τσέτινιε. Το τοπικό τηλεοπτικό δίτκυο Vijesti TV μετέδωσε ότι πριν τους πυροβολισμούς είχε ξεσπάσει καυγάς.

Ο ύποπτος δράστης παραμένει ασύλληπτος. Η αστυνομία του Μαυροβουνίου έστειλε ειδικές μονάδες στην περιοχή και προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

#Montenegro | Authorities in #Cetinje are searching for Aco Martinović (45) suspected of a deadly shooting that left 5 dead, including 2 children and ~10 people injured. He is believed to be fleeing in a blue Fiat station wagon. The police: residents are urged to stay indoors. https://t.co/bw7IpNST1C pic.twitter.com/fduw6V0ck6

— Luka | Лука (@Lukai1861) January 1, 2025