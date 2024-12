Ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε σχολείο στο Μάντισον του Ουινσκόσιν των ΗΠΑ είχε αποτέλεσμα «πολλούς τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία. Το επεισόδιο σημειώθηκε στο Χριστιανικό Σχολείο Abundant Life, στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Μάντισον, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο τελικός απολογισμός, μετά από διάφορες πληροφορίες πυο κυκλοφόρησαν, είναι σύμφωνα με τις αρχές, τρεις νεκροί κι έξι τραυματίες. Κατά την ίδια πηγή, ο δράστης, που ήταν μαθητής του σχολείου, βρίσκεται μεταξύ των νεκρών. Δε διευκρινίζεται ωστόσο, αν ο ένοπλος αυτοκτόνησε ή σκοτώθηκε από την αστυνομία.

«Αυτή παραμένει μια ενεργή και συνεχής έρευνα», ανέφερε η αστυνομία του Μάντισον σε επίσημη δήλωση της. «Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν όταν θα είναι διαθέσιμες. Αυτήν τη στιγμή χρειαζόμαστε ο κόσμος να αποφύγει την περιοχή».

Πράκτορες από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων ‘Οπλων και Εκρηκτικών ανταποκρίθηκαν στο συμβάν για να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το σχολείο έχει περίπου 390 μαθητές, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.

First videos from the location of the shooting at the Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin.

Local emergency scanners are reporting that up to 12 people may have been injured and the shooter is down.

