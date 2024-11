Ο συναγερμός ασφαλείας στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου σε αποσκευές έληξε, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο.

Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε την εκκένωση μεγάλου μέρους του Νότιου τερματικού του αερολιμένα του, προκάλεσε ορισμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ανέφερε σε ανακοίνωση του το αεροδρόμιο, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο της Βρετανίας- στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

✅ The earlier security alert has now been resolved and cleared by police. The South Terminal is reopening to staff and will be open to passengers shortly.

Trains will also start calling at Gatwick Airport once the terminal is fully reopened. We would like to thank everyone for… pic.twitter.com/yNseHHBPmR

— London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) November 22, 2024