Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο για ύποπτο πακέτο που εντοπίστηκε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ, με τη Μητροπολιτική Αστυνομία να προχωράει σε ελεγχόμενη έκρηξη.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο έχει αποκλειστεί, καθώς η αστυνομία ερευνά ένα «ύποπτο πακέτο» σε κοντινή απόσταση. Εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για τις διαδικτυακές εικασίες σχετικά με ένα περιστατικό κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Nine Elms. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για προληπτικούς λόγους καθώς οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για ύποπτο πακέτο».

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο δυνατός κρότος που αναφέρθηκε στην περιοχή πριν από λίγο ήταν ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσαν αστυνομικοί. Οι έρευνες συνεχίζονται και προς το παρόν παραμένει αποκλεισμένη η περιοχή» σημείωσε επίσης σε ανάρτησή της στη συνέχεια.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στο X ότι η αστυνομία έκλεισε δρόμο κοντά στο κτίριο της πρεσβείας, λαμβάνοντας τις μέγιστες προφυλάξεις.

