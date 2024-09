Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζει μια περιορισμένης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο που μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στη Washinghton Post.

Η σχεδιαζόμενη επιχείρηση του Ισραήλ θα είναι μικρότερης κλίμακας από τον τελευταίο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ το 2006, τόνισε.

Η επιχείρηση θα επικεντρωθεί στην εκκαθάριση στρατιωτικών υποδομών κατά μήκος των συνόρων για την εξάλειψη της απειλής για τις ισραηλινές παραμεθόριες κοινότητες, είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ να μην προβεί σε χερσαία εισβολή στον Λίβανο, λέγοντας ότι το Παρίσι θα ενισχύσει την υποστήριξή της στον λιβανέζικο στρατό.

«Προτρέπω το Ισραήλ να μην προβεί σε οποιαδήποτε χερσαία εισβολή και να παύσει τα πυρά. Καλώ τη Χεζμπολάχ να κάνει το ίδιο και να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε περιφερειακή αποσταθεροποίηση», τόνισε ο Μπαρό σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στον Λίβανο.

Νωρίτερα σήμερα ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι ζήτησε να κηρυχθεί εκεχειρία με το Ισραήλ, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, στην πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου Δυτικού διπλωμάτη στη Βηρυτό μετά την εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε σε μια συζήτηση με δημάρχους περιοχών στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ ότι «το επόμενο στάδιο του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα – θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αλλαγή της κατάστασης ασφαλείας και θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε το σημαντικό μέρος των στόχων του πολέμου: την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους».

Ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα την Παρασκευή, ήταν ένας «βάρβαρος τρομοκράτης» και ο κόσμος είναι «ασφαλέστερος χωρίς αυτόν», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διπλωματική λύση στον Λίβανο.

«Η διπλωματία παραμένει ο καλύτερος και μοναδικός δρόμος για την επίτευξη μεγαλύτερης σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και οι ΗΠΑ παραμένουν αφοσιωμένες στην προώθηση αυτών των προσπαθειών με την μορφή του κατεπείγοντος» με σκοπό τη διπλωματική λύση στον Λίβανο και την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έχουν ξεκινήσει μικρής κλίμακας επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων διεισδύσεων σε σήραγγες που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, ενόψει μιας πιθανής χερσαίας επιχείρησης στην περιοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ) που επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Οι επιχειρήσεις αυτές, από ειδικές δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, φέρεται να στοχεύουν στη συλλογή πληροφοριών και στην προετοιμασία του εδάφους για μια ενδεχόμενη μεγαλύτερη επίθεση που θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμα και μέσα στην εβδομάδα.

Η δήλωση του Άντονι Μπλίνκεν έρχεται σε μια ημέρα όπου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε ευθέως το Ιράν, λέγοντας ότι: «Όταν το Ιράν απελευθερωθεί επιτέλους – και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι νομίζει ο κόσμος – όλα θα είναι διαφορετικά».

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι IDF ετοιμάζονται για χερσαία επέμβαση στον Λίβανο.

Ο Γκάλαντ συναντήθηκε με στρατιώτες τεθωρακισμένων δυνάμεων στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ τη Δευτέρα, λέγοντας ότι προκειμένου να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί πολίτες στα σπίτια τους στο βορρά, «θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές μας – συμπεριλαμβανομένου και εσάς».

Σύμφωνα με τον Γκάλαντ, η επιστροφή των πολιτών στα σπίτια τους είναι «η αποστολή των IDF και αυτό είναι που θα κάνουμε και θα αναπτύξουμε ό,τι χρειάζεται – εσάς, άλλες δυνάμεις, από τον αέρα, από τη θάλασσα και από τη στεριά».

Defense Minister Yoav Gallant hints that Israel is preparing to launch a ground offensive against Hezbollah in Lebanon.

«The elimination of [Hezbollah terror chief Hassan] Nasrallah is a very important step, but it is not everything. We will use all the capabilities we have,»… pic.twitter.com/seqiw5jPlz

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2024