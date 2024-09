Το Ισραήλ αφού άφησε «ακέφαλη» την Χεζμπολάχ σκοτώνοντας τον Χασάν Νασράλα και ενώ είχε νωρίτερα εξαπολύσει επιθέσεις τόσο στις επικοινωνίες της οργάνωσης όσο και στο οπλοστάσιό της με σφοδρούς βομβαρδισμούς τώρα επιχειρεί και χερσαία επιχείρηση εντός του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον Μαρίνο Αλειφέρη, απεσταλμένο του MEGA στο Ισραήλ , επίλεκτες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού ,με την κάλυψη τεθωρακισμένων, επιχειρούν ήδη εντός του νοτίου Λιβάνου. Στόχος είναι να δημιουργήσουν μια νεκρή ζώνη περίπου 2-3 χιλιομέτρων στην οποία δεν θα υπάρχουν εχθρικές δυνάμεις όπως ελεύθεροι σκοπευτές και χειριστές αντιαρματικών ρουκετών της Χεζμπολάχ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή την οποία ήδη πλήττουν ήδη εδώ και μέρες τόσο το ισραηλινό πυροβολικό όσο και η αεροπορία θα προελάσουν στη συνέχεια επιπλέον χερσαίες δυνάμεις των IDF προκειμένου να εκκαθαρίσουν τα τούνελ που έχει φτιάξει η λιβανέζικη οργάνωση σε βάθος περίπου 30 χιλιομέτρων.

Οπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Βήματος, Στρατής Αγγελής, οι ισραηλινοί θα ήθελαν ιδανικά να φτάνουν μέχρι και τον ποταμό Λιτάνι που βρίσκεται βορείως τον συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο σε απόσταση περίπου 25-30 χιλιομέτρων εντός του Λιβάνου.

«Οι Ισραηλινοί έχουν κακές εμπειρίες από ανάλογες επιχειρήσεις όμως τώρα θεωρούν ότι τώρα έχουν »αποκεφαλίσει» τη Χεζμπολάχ και θα μπορέσουν πολύ πιο εύκολα να πετύχουν τον στόχο τους» ανέφερε ο ίδιος σημειώνοντας ότι ενδεχομένως η στρατηγική τους να περιλαμβάνει την δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης την οποία εν συνεχεία θα παραδώσουν σε δυνάμεις του ΟΗΕ. «Είναι ένα σενάριο που μοιάζει πρόωρο αυτή τη στιγμή όμως δεν αποκλείεται να το δούμε να εξελίσσεται τις προσεχείς εβδομάδες».

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντάιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν «δεκάδες» μαχητικά αεροσκάφη.

«Κατά τη διάρκεια μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης σήμερα, δεκάδες μαχητικά επιτέθηκαν σε στόχους στρατιωτικής χρήσης του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις περιοχές Ρας Ίσα και Χοντάιντα, στην Υεμένη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, λοχαγός Νταβίντ Άβραχαμ.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας και το λιμάνι απ’ όπου εισάγεται πετρέλαιο στην Υεμένη, ανέφερε ο στρατός.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Massirah της Υεμένης, μπήκαν στο στόχαστρο το λιμάνι της Χοντάιντα και εκείνο του Ρας Ίσα, στην ομώνυμη επαρχία, καθώς και δύο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ, είχαν ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Το Σάββατο ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση ενός πυραύλου με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Ο Άβραχαμ είπε ότι οι μονάδες παραγωγής ενέργειεας και «ένα λιμάνι» που χτυπήθηκαν χρησιμοποιούνταν από τους Χούθι «για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή». Διευκρίνισε ότι το πλήγμα έγινε «σε απάντηση για τις πρόσφατες επιθέσεις του καθεστώτος των Χούθι στο ανατολικό Ισραήλ».

Κάτοικοι της Χοντάιντα είπαν ότι από τα πλήγματα προκλήθηκε μπλακάουτ σε πολλές περιοχές της πόλης.

