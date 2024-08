Η Κάμαλα Χάρις επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το CNN ενώ τις ίδιες πληροφορίες μεταδίδει και το πρακτορείο Reuters.

Kamala Harris picks Minnesota Gov. Tim Walz as her running mate, multiple sources say. He has been a leading driver of Democrats’ attacks on Trump https://t.co/QOTX2q71Eu pic.twitter.com/DtbEkX78JB

— CNN (@CNN) August 6, 2024