Περισσότερα από 150 μπαλόνια γεμάτια σκουπίδια, χαρτιά τουαλέτας και περιττώματα ζώων έστειλε η Βόρεια Κορέα στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού (JCS) της τελευταίας.

«Τα μπαλόνια μέχρι στιγμής περιέχουν «βρωμιές και σκουπίδια» και αναλύονται από κυβερνητικές υπηρεσίες» δήλωσε το JCS, προσθέτοντας ότι ο στρατός συνεργάζεται με τη Διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

«Οι ενέργειες της Βόρειας Κορέας παραβιάζουν σαφώς το διεθνές δίκαιο και απειλούν σοβαρά την ασφάλεια των πολιτών μας» αναφέρεται. «Κάθε ευθύνη που προκύπτει από τα βορειοκορεατικά μπαλόνια βαρύνει εξ ολοκλήρου τη Βόρεια Κορέα και την προειδοποιούμε αυστηρά να σταματήσει αμέσως τις απάνθρωπες και χαμηλού επιπέδου ενέργειές της».

Η κίνηση αυτή της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, έγινε για να εκδικηθεί τους Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές που συχνά στέλνουν υλικό στον Βορρά – συμπεριλαμβανομένων προπαγανδιστικών φυλλαδίων, τροφίμων, φαρμάκων, ραδιοφώνων και USB sticks που περιέχουν νοτιοκορεατικές ειδήσεις και τηλεοπτικά δράματα, τα οποία απαγορεύονται στην απομονωμένη ολοκληρωτική δικτατορία.

«Η διασπορά φυλλαδίων με τη χρήση μπαλονιών είναι μια επικίνδυνη πρόκληση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο στρατιωτικό σκοπό», δήλωσε ο Κιμ Κανγκ Ιλ, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Βόρειας Κορέας, όπως μετέδωσε την Κυριακή το KCNA.

North Korea sent more than 150 balloons with garbage to South Korea – Yonhap

Inside the bags tied to the balloons were plastic bottles, batteries, shoe parts and even manure.

North Korea has previously said it intends to scatter «mountains of waste paper and dirt» in border… pic.twitter.com/X3HqAXn2xb

— NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2024