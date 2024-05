Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Όλα συνέβησαν στην Χαντλόβα, μια πόλη που απέχει 150 χιλιόμετρα από την Μπρατισλάβα, μετά από την ολοκλήρωση συμβουλίου της κυβέρνησης.

Όπως έγινε γνωστό την ώρα που ο πρωθυπουργός επιβιβαζόταν στο αυτοκίνητό του ένας άνδρας πυροβόλησε τέσσερις φορές. Η μία σφαίρα φέρεται να βρήκε τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας στην κοιλιακή χώρα.

Αμέσως ελικόπτερο πήγε στο σημείο και μετέφερε τον Ρόμπερτ Φίτσο σε νοσοκομείο στην Μπρατισλάβα δίχως να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters ο δράστης καθόταν ανάμεσα στο πλήθος κόσμου που βρισκόταν έξω από το σημείο που διεξάγονταν η συνεδρίαση του συμβουλίου της Κυβέρνησης.

Ένας μάρτυρας ανέφερε: «Υπήρχε ένα πλήθος ανθρώπων που περίμεναν έξω από το κτίριο της συνεδρίασης και ένας από αυτούς άρχισε να πυροβολεί. Αμέσως τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν οι φρουροί ασφαλείας, ενώ απομάκρυναν τον πρωθυπουργό από το σημείο. Ο δράστης φέρεται να στόχευε τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Την ίδια ώρα η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα για την επίθεση. Όπως έγινε γνωστό ο δράστης μετά την επίθεση στον πρωθυπουργό προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο.

Ωστόσο, οι συγκεντρωμένοι πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο μαζί με την αστυνομία κατάφεραν να τον σταματήσουν και στη συνέχεια να συλληφθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν με ανάρτησή της καταδίκασε την επίθεση στον Ρόμπερτ Φίτσο. Μάλιστα επεσήμανε ότι «τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία».

Αναλυτικά η ανάρτησή της: «Καταδικάζω έντονα την άθλια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πολυτιμότερο κοινό μας αγαθό. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό Φίτσο και την οικογένειά του».

