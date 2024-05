Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές της Γαλλίας στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον Mohamed Amra, τον βαρώνο ναρκωτικό που δραπέτευσε την Τρίτη κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του, έπειτα από ενέδρα ενόπλων, σε σταθμό διοδίων, κοντά στη Ρουέν της Νορμανδίας.

Ο Mohamed Amra, γνωστός με το παρατσούκλι “La Mouche” («Η μύγα»), κατάφερε να αποδράσει όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με την κλούβα που τον επέστρεφε στις φυλακές μετά την ολοκλήρωση μιας δικαστικής διαδικασίας στη Ρουέν. Από το αυτοκίνητο που προκάλεσε τη σύγκρουση βγήκαν ένοπλοι και άνοιξαν πυρ κατά των σωφρονιστικών υπαλλήλων που μετήγαγαν τον Νοχάμεντ Αμρα. Τραγικό αποτέλεσμα οι δύο από αυτούς να σκοτωθούν ενώ τραυματισμένοι είναι άλλοι τρεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «γίνονται τα πάντα για να βρεθούν οι δράστες».

«Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα για να βρεθούν αυτοί οι εγκληματίες», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν. Περίπου 200 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν την Τρίτη και διενεργούνται έλεγχοι οχημάτων σε καίρια σημεία.

Σε συνέντευξη Τύπου αργά το βράδυ της Τρίτης (14/5), η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι λίγο πριν από τις 11:00 τοπική ώρα (09:00 BST) την Τρίτη το φορτηγάκι που μετέφερε τον Amra διέσχισε την μπάρα διοδίων στην Incarville στην περιοχή Eure της βόρειας Γαλλίας και «αμέσως, ένα όχημα Peugeot το χτύπησε από μπροστά για να το σταματήσει».

Από το Peugeot «βγήκαν άνδρες με όπλα, στους οποίους προστέθηκαν άλλοι ένοπλοι άνδρες που βγήκαν από ένα Audi, το οποίο πιθανότατα ακολουθούσε το όχημα των φυλακών». «Πυροβόλησαν αρκετές φορές» κατά των δύο οχημάτων, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αστυνομικούς, πριν φύγουν από το σημείο και πάρουν μαζί τους τον Amra.

Η εισαγγελέας του Παρισιού δήλωσε ότι δύο οχήματα που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν από τους εγκληματίες βρέθηκαν καμένα, σε διαφορετικά σημεία, αργότερα την Τρίτη.

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Eric Dupond-Moretti δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ένας από τους αστυνομικούς που σκοτώθηκαν «αφήνει πίσω του μια σύζυγο και δύο παιδιά που επρόκειτο να γιορτάσουν τα 21α γενέθλιά τους σε δύο ημέρες» ενώ ο δεύτερος αξιωματικός που σκοτώθηκε, ηλικίας 34 ετών, αφήνει πίσω του μια σύζυγο που είναι πέντε μηνών έγκυος.

«Όλα – και εννοώ όλα – θα τεθούν σε εφαρμογή για να βρεθούν οι δράστες αυτού του άθλιου εγκλήματος», δήλωσε ο κ. Dupond-Moretti, προσθέτοντας ότι οι δράστες ήταν «άνθρωποι για τους οποίους η ζωή δεν έχει καμία αξία». Θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν «με τρόπο ανάλογο του εγκλήματος», πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

