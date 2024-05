Μία κλούβα των φυλακών έπεσε σε ενέδρα και δέχθηκε επίθεση από ενόπλους κατά τη μεταφορά ενός κρατουμένου λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (14/5) κοντά στην πόλη Ρουέν στη Νορμανδία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τη Le Parisien κάτω από «άγνωστες προς το παρόν συνθήκες», η κλούβα της διοίκησης των φυλακών δέχθηκε επίθεση από τέσσερις ένοπλους άνδρες κατά τη μεταγωγή ενός κρατουμένου από τη Ρουέν στην Εβρέ.

Οι ένοπλοι επέβαιναν σε δύο οχήματα τα οποία εγκατέλειψαν γρήγορα και έκαψαν πριν διαφύγουν με ένα τρίτο όχημα που δεν έχει αναγνωριστεί προς το παρόν.

Η επίθεση έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο A154, κοντά στα διόδια της Ινκαρβίλ, που βρίσκεται στην πόλη Βαλ-ντε-Ρουί σύμφωνα με τη Le Parisien και τουλάχιστον δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ένας κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει.

«Τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους ως θύματα πυρών από κυνηγετικό όπλο» κατά τη διάρκεια της επίθεσης με «εμβολισμό αυτοκινήτου», δήλωσε αστυνομική πηγή στο AFP την Τρίτη. Η Le Parisien δεν μπόρεσε ακόμη να επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία.

BREAKING:

The gang wars in France are spiraling out of control

3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another

Mob leader,Mohamed “The Fly” managed to escape pic.twitter.com/gTxoTsmfEA

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2024