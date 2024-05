Μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα, η πρώτη από το Halloween του 2003, κάνει το βόρειο Σέλας ορατό σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ και της Ευρώπης, με τις εικόνες να εντυπωσιάζουν.

Το βόρειο Σέλας εντοπίστηκε στο Whitley Bay στη βορειοανατολική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Essex, στο Cambridgeshire και στο Wokingham στο Berkshire. Παρατηρήθηκε επίσης στο Σάφολκ, το Κεντ, το Χαμπσάιρ και το Λίβερπουλ και στην Ιρλανδία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία Met Eireann δημοσίευσε εικόνες των φώτων πάνω από το Δουβλίνο και πάνω από το αεροδρόμιο του Shannon στην κομητεία Clare.

Το Βόρειο Σέλας φαίνεται στο Ουισκόνσιν, στο Μίσιγκαν, στη Φλόριντα, τη Γερμανία, την Ελβετία κ.ά

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) η καταιγίδα οδήγησε σε διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και κατέστρεψε μετασχηματιστές στη Νότια Αφρική.

okay i’m speechless and overjoyed! spent ages in the garden staring up at the aurora. on a warm summer night too. what a time to be alive.

i only said “it’s like Skyrim” once pic.twitter.com/nUgyYX2TU5

