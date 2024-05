Για κίνδυνο γεωμαγνητικής καταιγίδας προειδοποιούν οι ΗΠΑ, με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η Daily Mail, η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) στις ΗΠΑ εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης δελτίο για Σοβαρή (G4) Γεωμαγνητική Καταιγίδα

Είναι μάλιστα, η πρώτη τέτοια ανακοίνωση που εκδίδεται από το 2005 όταν η Γη επηρεάστηκε από την υψηλότερη ποσότητα ακτινοβολίας που έχει καταγραφεί για πάνω από 50 χρόνια.

Το φαινόμενο είναι ικανό να διαταράξει ηλεκτρονικές συσκευές όπως το GPS, ενώ σε ορισμένες πολιτείες μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σέλας. Οι ειδικοί εξήγησαν πώς οι εκτοξεύσεις ύλης και μαγνητικού πεδίου από την ατμόσφαιρα του ουράνιου σώματος θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα.

Multiple CMEs erupted associated with flare activity from Region 3664 on 07-08 May. These CMEs are expected to merge together with potential arrival expected late on 10 May to early on 11 May (UTC dates). pic.twitter.com/xC8t00HUQK

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 9, 2024