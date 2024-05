Η EBU, εξέδωσε μια νέα ανακοίνωση στην οποία ενημερώνει το κοινό για το τι θα ισχύσει όσον αφορά την ψηφοφορία έπειτα από τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και του καλλιτέχνη Joost Klein – ο οποίος την εκπροσωπούσε στον φετινό διαγωνισμό – από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024.

«Ως αποτέλεσμα της μη συμμετοχής της Ολλανδίας στον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ισχύουν τα ακόλουθα: Όλοι οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τον αριθμό τους στην επίσημη σειρά εμφάνισης. Δεν θα υπάρχει τραγούδι στη θέση 5.

Τα αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών, τα οποία ελήφθησαν μετά τη βραδινή γενική πρόβα την Παρασκευή 10 Μαΐου, έχουν υπολογιστεί εκ νέου έτσι ώστε η Ολλανδία να μην λάβει κανέναν βαθμό. Για τον λόγο αυτό, όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να κατατάξουν όλα τα τραγούδια από το 1 έως το 26. Για παράδειγμα, εάν η Ολλανδία είχε καταταγεί στην 9η θέση από μια εθνική κριτική επιτροπή σε μια χώρα, το τραγούδι που είχε καταταγεί στη 10η θέση κατατάσσεται τώρα στην 9η θέση και θα λάβει 2 βαθμούς και το τραγούδι που είχε καταταγεί στην 11η θέση είναι τώρα στη 10η θέση και λαμβάνει 1 βαθμό. Δεν θα δοθεί κανένας βαθμός στην Ολλανδία από το κοινό. Οι θεατές στην Ολλανδία μπορούν να ψηφίσουν στον Μεγάλο Τελικό και το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής της Ολλανδίας εξακολουθεί να ισχύει.

Η EBU θα ενημερώσει όλους τους τηλεπικοινωνιακούς εταίρους ότι η Ολλανδία δεν συμμετέχει πλέον και θα προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε τις γραμμές για το τραγούδι 5. Παρακαλούμε να μην επιχειρήσει κανείς να ψηφίσει για το τραγούδι 5. Σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να ψηφίσει για το τραγούδι 5, οι ψήφοι του δεν θα μετρήσουν, αλλά υπάρχει πιθανότητα οι θεατές να χρεωθούν. Η Ολλανδία δεν θα εμφανιστεί στον πίνακα βαθμολογίας».

