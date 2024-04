Το Ισραήλ έκανε επιδρομή εναντίον παραρτήματος της πρεσβείας του Ιράν στη Δαμασκό με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να σκοτωθούν.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ αυτών δύο διοικητές των ειδικών δυνάμεων. Ενας υπήκοος Λιβάνου ήταν επίσης ανάμεσα στους τουλάχιστον 11 νεκρούς του πλήγματος αυτού.

Το κτίριο «χτυπήθηκε από έξι πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά F-35», είπε σε δημοσιογράφους ο πρεσβευτής του Ιράν στη Δαμασκό, Χοσεΐν Ακμπαρί.

Από την πυραυλική επίθεση καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς το προξενικό γραφείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κτίριο της ιρανικής πρεσβείας, στην πρόσοψη του οποίου υπάρχει ένα τεράστιο πορτρέτο του στρατηγού Σουλεϊμανί, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή ο οποίος δολοφονήθηκε από αμερικανικό drone στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

Reuters reporters in Damascus saw emergency workers climb atop rubble of a destroyed building inside the diplomatic compound adjacent to the main Iranian embassy, after a suspected bombing by Israeli warplanes https://t.co/8As1c2oDLH pic.twitter.com/twHbgIXh3B

— Reuters (@Reuters) April 2, 2024