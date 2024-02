Στις φλόγες τυλίχτηκε μια πολυώροφη πολυκατοικία στη Βαλένθια της Ισπανίας, με την πυρκαγιά να αφήνει πίσω της 4 νεκρούς και τουλάχιστον 13 τραυματίες, ανάμεσά τους ένας ανήλικος και έξι πυροσβέστες.

Βίντεο δείχνουν τις φλόγες να «καταπίνουν» το κτίριο στη συνοικία Καμπανάρ στη δυτική Βαλένθια, με 22 ομάδες πυροσβεστών να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία επεκτάθηκε και σε γειτονικό κτίριο. Η κατάσταση στην περιοχή ήταν αποπνιχτική εξαιτίας του καπνού.

Η δημόσια τηλεόραση TVE της Ισπανίας δήλωσε ότι υπήρχαν περισσότερα από 130 διαμερίσματα στο 14ώροφο κτίριο, στο οποίο πολύ γρήγορα έμεινε μόνο ο σκελετός μετά το ξέσπασμα της φωτιάς.

Μιλώντας στον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό A Punt, η Esther Puchades, αναπληρώτρια επικεφαλής της ένωσης βιομηχανικών μηχανικών της Βαλένθια, δήλωσε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα επειδή το κτίριο ήταν καλυμμένο με πολυουρεθάνη, ένα υλικό εξαιρετικά εύφλεκτο.

Ο Luis Ibanez, ο οποίος ζει σε κοντινό κτίριο, δήλωσε στο TVE ότι κοίταξε από το παράθυρο και είδε τις φλόγες να καταπίνουν το κτίριο μέσα σε λίγα λεπτά, το οποίο έμοιαζε να είναι φτιαγμένο από φελλό. «Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Όλη η πλευρά του κτιρίου ακριβώς απέναντι είχε πάρει φωτιά, από τον πρώτο όροφο μέχρι τον έκτο και τον έβδομο όροφο» είπε.

UPDATE: At least 4 dead, 19 missing in massive Valencia fire. Block of 14 floors engulfed, firefighters yet to enter. Concerns over flammable insulation. #ValenciaFire 🔥🏢 pic.twitter.com/DNLqigtAGl

