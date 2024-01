Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών σημειώθηκε στην κεντρική Αλβανία, όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Ελμπασάν και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 13 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

#Earthquake (#tërmet) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.0 || 22 km SW of #Elbasan (#Albania) || 5 min ago (local time 00:23:28). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/1Y21ScoOW1

— EMSC (@LastQuake) January 13, 2024